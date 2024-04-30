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Axios: США пригрозили МУС ответом в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Ведомости

Члены Конгресса США от обеих партий предупредили Международный уголовный суд (МУС), что Штаты примут ответные меры в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. Соответствующий закон уже находится в разработке, узнал Axios.

Газета The New York Times (NYT) ранее сообщила, что в Израиле опасаются выдачи судом ордеров на арест официальных лиц, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на еврейское государство 7 октября 2023 г., сообщили собеседники издания. 

Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена вмешаться в эту ситуацию и предотвратить выдачу ордеров, сообщил Axios. В Белом доме изданию заявили, что Вашингтон не поддерживает расследование международного суда. По данным Axios, МУС начиная с 2014 г. изучает обвинения против израильских военных и палестинских ополченцев в военных преступлениях.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал возможную выдачу ордеров позорной и незаконной, пишет Axios.

«Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – сказал он.

Республиканец также призвал администрацию Байдена немедленно «потребовать от МУС отставки» и «использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить такую мерзость».

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол также сообщил Axios, что ожидает принятия палатой законопроекта о санкциях в отношении должностных лиц суда, участвующих в расследовании действий США и их союзников. При этом он выразил надежду, что до такого развития событий не дойдет. Несколько законодателей-демократов в то же время заявили, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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