Axios: США пригрозили МУС ответом в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Члены Конгресса США от обеих партий предупредили Международный уголовный суд (МУС), что Штаты примут ответные меры в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. Соответствующий закон уже находится в разработке, узнал Axios.
Газета The New York Times (NYT) ранее сообщила, что в Израиле опасаются выдачи судом ордеров на арест официальных лиц, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на еврейское государство 7 октября 2023 г., сообщили собеседники издания.
Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена вмешаться в эту ситуацию и предотвратить выдачу ордеров, сообщил Axios. В Белом доме изданию заявили, что Вашингтон не поддерживает расследование международного суда. По данным Axios, МУС начиная с 2014 г. изучает обвинения против израильских военных и палестинских ополченцев в военных преступлениях.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал возможную выдачу ордеров позорной и незаконной, пишет Axios.
«Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – сказал он.
Республиканец также призвал администрацию Байдена немедленно «потребовать от МУС отставки» и «использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить такую мерзость».
Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол также сообщил Axios, что ожидает принятия палатой законопроекта о санкциях в отношении должностных лиц суда, участвующих в расследовании действий США и их союзников. При этом он выразил надежду, что до такого развития событий не дойдет. Несколько законодателей-демократов в то же время заявили, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.