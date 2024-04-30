Axios: США пригрозили МУС ответом в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол также сообщил Axios, что ожидает принятия палатой законопроекта о санкциях в отношении должностных лиц суда, участвующих в расследовании действий США и их союзников. При этом он выразил надежду, что до такого развития событий не дойдет. Несколько законодателей-демократов в то же время заявили, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.