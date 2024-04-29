Госдеп уличил пять подразделений израильской армии в нарушении прав человека

«После тщательного процесса мы установили, что пять израильских подразделений были ответственны за отдельные случаи грубых нарушений прав человека. Все эти инциденты произошли задолго до 7 октября, и ни один из них не произошел в секторе Газа», – сказал Пател (цитата по ТАСС).