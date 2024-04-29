Госдеп уличил пять подразделений израильской армии в нарушении прав человека
США установили факты грубого нарушения прав палестинцев пятью подразделениями Армии обороны Израиля. Все инциденты произошли задолго до 7 октября 2023 г. и не в секторе Газа, заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга.
Названия подразделений представитель госдепа не озвучил, пообещав обнародовать их позднее.
«После тщательного процесса мы установили, что пять израильских подразделений были ответственны за отдельные случаи грубых нарушений прав человека. Все эти инциденты произошли задолго до 7 октября, и ни один из них не произошел в секторе Газа», – сказал Пател (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что четыре из пяти этих подразделений «фактически устранили эти нарушения». Пател отметил активное взаимодействие США и Израиля по этим вопросам.
21 апреля Axios cо ссылкой на три источника заявило, что в ближайшее время госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о введении санкций в отношении батальона армии обороны Израиля «Нецах Иегуда» за нарушение прав человека на Западном берегу Иордана. Решение было принято по рекомендации спецкомиссии госдепа, которая расследовала действия батальона. Разбирательство началось в 2022 г. из-за данных о причастности «Нецах Иегуды» к случаям насилия в отношении мирных палестинцев.
На следующий день телеканал Al Jazeera сообщил, что в братской могиле в районе больницы Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа обнаружены тела 210 человек. Захоронение было найдено 20 апреля после того, как израильские военные покинули Хан-Юнис. По данным Al Jazeera, тела на территории больницы захоронили израильские военные. Газета Al Quds Al Arabi утверждает, что таким образом они хотели скрыть свои преступления.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», число погибших с палестинской стороны уже превысило 34 000.