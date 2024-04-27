Reuters: Ливан может признать юрисдикцию МУСа по военным преступлениям

«Ведомости» писали, что S&P Global составил три сценария для израильской экономики – базовый, позитивный и негативный. Одним из вариантов негативного является расширение конфликта с «Хезболлой» на северной границе Израиля. Это может произойти, например, в том случае, если атаки «Хезболлы» усилятся или Израиль решит осуществить военную интервенцию в Ливан, чтобы создать зону безопасности и отодвинуть «Хезболлу» подальше от границы на ливанской стороне.