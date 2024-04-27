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Reuters: Ливан может признать юрисдикцию МУСа по военным преступлениям

Ведомости

Ливан движется к признанию юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в отношении военных преступлений на своей территории. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Ливана проголосовало за то, чтобы МИД страны подал заявление о признании юрисдикции МУСа по расследованию военных преступлений, совершенных на территории Ливана с 7 октября 2023 г.

Ливан обвинил Израиль в нарушении международных прав и своего суверенитета из-за столкновений ЦАХАЛ и группировки «Хезболла» на южной границе Ливана. Сообщается, что в результате погибли по меньшей мере 70 мирных жителей, включая детей, спасателей и журналистов. На данный момент Ливан и Израиль не являются государствами – участниками МУСа.

«Ведомости» писали, что S&P Global составил три сценария для израильской экономики – базовый, позитивный и негативный. Одним из вариантов негативного является расширение конфликта с «Хезболлой» на северной границе Израиля. Это может произойти, например, в том случае, если атаки «Хезболлы» усилятся или Израиль решит осуществить военную интервенцию в Ливан, чтобы создать зону безопасности и отодвинуть «Хезболлу» подальше от границы на ливанской стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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