Reuters: Ливан может признать юрисдикцию МУСа по военным преступлениям
Ливан движется к признанию юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в отношении военных преступлений на своей территории. Об этом сообщает Reuters.
Правительство Ливана проголосовало за то, чтобы МИД страны подал заявление о признании юрисдикции МУСа по расследованию военных преступлений, совершенных на территории Ливана с 7 октября 2023 г.
Ливан обвинил Израиль в нарушении международных прав и своего суверенитета из-за столкновений ЦАХАЛ и группировки «Хезболла» на южной границе Ливана. Сообщается, что в результате погибли по меньшей мере 70 мирных жителей, включая детей, спасателей и журналистов. На данный момент Ливан и Израиль не являются государствами – участниками МУСа.
«Ведомости» писали, что S&P Global составил три сценария для израильской экономики – базовый, позитивный и негативный. Одним из вариантов негативного является расширение конфликта с «Хезболлой» на северной границе Израиля. Это может произойти, например, в том случае, если атаки «Хезболлы» усилятся или Израиль решит осуществить военную интервенцию в Ливан, чтобы создать зону безопасности и отодвинуть «Хезболлу» подальше от границы на ливанской стороне.