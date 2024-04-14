Израиль атаковал позиции «Хезболлы» на востоке Ливана

В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Тегеран выпустил более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена.