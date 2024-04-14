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Израиль атаковал позиции «Хезболлы» на востоке Ливана

Удар последовал за ночной атакой Ирана на Израиль
Ведомости

Израиль нанес авиаудар по объекту «Хезболлы» на востоке Ливана, сообщил телеканал LBCI. Атака по позициям шиитской группировки последовала за ночной серией ударов Ирана крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.

«В воскресенье израильский воздушный удар был нанесен по партийному объекту в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией», – пишет телеканал со ссылкой на источник «Хезболлы». 

AFP со ссылкой на источник также пишет, что атака была направлена на район между Наби-Шитом и Сарейном недалеко от Баальбека. Там расположено принадлежащее «Хезболле» здание. Жертв в результате удара не было, говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили удар. Его нанесли истребители в ответ на ночные обстрелы еврейского государства. В ЦАХАЛ утверждают, что армия атаковала «крупный объект» по производству оружия в районе Наби-Шит «глубоко внутри Ливана».

Ранее 14 апреля израильские военные сообщили, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по ряду военных сооружений «Хезболлы» в районе Джбаа на юге Ливана. Ночью армия также совершила воздушную атаку по военным объектам движения в районах Хиама и Кфаркелы.

В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Тегеран выпустил более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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