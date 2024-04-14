Посол Израиля в РФ опровергла свои слова о гибели ребенка после атак Ирана

В этот же день Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля. В постпредстве Ирана при ООН заявили ранее, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН в ответ на агрессию Израиля в отношении иранского консульства в Дамаске 1 апреля. При этом Иран не стремится к эскалации в регионе.