Посол Израиля в РФ опровергла свои слова о гибели ребенка после атак Ирана
Сведения о гибели ребенка в результате атаки Ирана на Израиль оказались неверны, он находится в тяжелом состоянии, заявила ТАСС посол страны в России Симона Гальперин.
Ранее дипломат рассказала агентству о гибели от полученных ранений семилетнего ребенка.
The New York Times (NYT) сообщила, что в больнице в израильском городе Беэр-Шева родственники семилетней девочки, получившей ранения в результате атаки Ирана на Израиль, дежурят возле педиатрического отделения интенсивной терапии.
Гальперин добавила, что Израиль успешно перехватил большую часть запусков со стороны Ирана. Незначительный ущерб был нанесен базе военно-воздушных сил Израиля на юге страны.
14 марта агентство Mehr со ссылкой на начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери сообщило, что военная операция страны под названием «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.
По его словам, благодаря хорошо продуманной тактике и тщательному планированию системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Багери предупредил, что иранские силы дадут более весомый ответ в случае дальнейших агрессивных действий в отношении страны.
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена, сообщает The New York Times (NYT). Он попросил израильтян сохранять повышенную бдительность и внимательно следовать предписаниям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Президент США Джо Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля.
В этот же день Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля. В постпредстве Ирана при ООН заявили ранее, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН в ответ на агрессию Израиля в отношении иранского консульства в Дамаске 1 апреля. При этом Иран не стремится к эскалации в регионе.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. По данным NYT, около 20 человек получили медицинскую помощь от травм, полученных во время спешки при направлении к убежищам.
Заседание Совета Безопасности ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск).