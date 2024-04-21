Axios: США впервые наложат санкции на подразделение ЦАХАЛ

Решение принято по рекомендации спецкомиссии госдепа, которая расследовала действия батальона на Западном берегу. Разбирательство началось в 2022 г. из-за данных о причастности «Нецах Иегуды» к случаям насилия в отношении мирных палестинцев. Одним из таких случаев стала смерть 80-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 г. Солдаты «Нецах Иегуда» задержали его на КПП в деревне на Западном берегу. Мужчина отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники и оставили на холоде. Тело Асада нашли через несколько часов, он умер в результате остановки сердца. Двух офицеров батальона уволили, одному сделали выговор.