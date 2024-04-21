Axios: США впервые наложат санкции на подразделение ЦАХАЛ
В ближайшее время госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о введении санкций в отношении батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нецах Иегуда» за нарушение прав человека на Западном берегу, передает Axios cо ссылкой на три источника.
Решение принято по рекомендации спецкомиссии госдепа, которая расследовала действия батальона на Западном берегу. Разбирательство началось в 2022 г. из-за данных о причастности «Нецах Иегуды» к случаям насилия в отношении мирных палестинцев. Одним из таких случаев стала смерть 80-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 г. Солдаты «Нецах Иегуда» задержали его на КПП в деревне на Западном берегу. Мужчина отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники и оставили на холоде. Тело Асада нашли через несколько часов, он умер в результате остановки сердца. Двух офицеров батальона уволили, одному сделали выговор.
Санкции не позволят «Нецах Иегуде» и его служащим получать американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 20 апреля рассказал в соцсети X, что выступал против введения санкций. Он назвал «верхом абсурда и морального упадка» введение ограничений против подразделения ЦАХАЛ.
16 апреля Politico со ссылкой на источники из американской администрации сообщило, что власти США продолжат поддерживать Израиль после атаки Ирана, но не перестанут оказывать давление на премьер-министра страны, чтобы обезопасить мирное население сектора Газа.
По словам источника издания, США рассматривают военную защиту Израиля и переговоры о войне с «Хамасом» как два совершенно отдельных направления. США будут готовы пересмотреть помощь Израилю, если страна не предпримет больше усилий для защиты мирного населения Газы.
10 апреля президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху согласился принять меры для минимизации жертв среди палестинцев в секторе Газа.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на более чем $60 млрд. Палата также приняла законопроекты о выделении $26,4 млрд Израилю и $8,12 млрд – Тайваню и союзникам в регионе.