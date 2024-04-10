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Байден: Нетаньяху согласился на меры по уменьшению жертв среди палестинцев

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился принять меры для минимизации жертв среди палестинцев в секторе Газа, сообщил президент США Джо Байден.

«Он [Нетаньяху] согласился сделать несколько вещей, которые были связаны с тем, чтобы, во-первых, [палестинские жители] получили больше помощи, как продовольствия, так и лекарств в Газе, и значительно сократить потери среди гражданского населения в результате любых действий, предпринятых в регионе», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

Египетский телеканал Al-Qahera News 8 апреля сообщил, что стороны достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в Газе. При этом в тот же день представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters опроверг эту информацию. Сами переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля.

5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал военные действия в секторе Газа самым смертоносным из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников. Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли. В этот же день совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду анклава. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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