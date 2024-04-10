Байден: Нетаньяху согласился на меры по уменьшению жертв среди палестинцев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился принять меры для минимизации жертв среди палестинцев в секторе Газа, сообщил президент США Джо Байден.
«Он [Нетаньяху] согласился сделать несколько вещей, которые были связаны с тем, чтобы, во-первых, [палестинские жители] получили больше помощи, как продовольствия, так и лекарств в Газе, и значительно сократить потери среди гражданского населения в результате любых действий, предпринятых в регионе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.
Египетский телеканал Al-Qahera News 8 апреля сообщил, что стороны достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в Газе. При этом в тот же день представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters опроверг эту информацию. Сами переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля.
5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал военные действия в секторе Газа самым смертоносным из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников. Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли. В этот же день совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду анклава.