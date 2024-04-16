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Politico: США будут помогать Израилю и требовать обезопасить население Газы

Ведомости

Власти США продолжат поддерживать Израиль после атаки Ирана, но не перестанут оказывать давление на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, чтобы обезопасить мирное население сектора Газа, пишет газета Politico со ссылкой на источники из американской администрации.

«Это то, над чем мы продолжаем работать», – уточнил собеседник издания.

Он отметил, что Вашингтон не утратил внимания к переговорам об освобождении заложников даже после отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» отпустить некоторых из них.

По словам другого источника, США рассматривает военную защиту Израиля и переговоры о войне с «Хамас» как два «совершенно отдельных направления». США будут готовы пересмотреть помощь Израилю, если страна не предпримет больше усилий для защиты мирного населения Газы, пишет Politico.

10 апреля президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля согласился принять меры для минимизации жертв среди палестинцев в секторе Газа.

Египетский телеканал Al-Qahera News 8 апреля сообщил, что Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в анклаве. При этом в тот же день представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters опроверг эту информацию. Сами переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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