Politico: США будут помогать Израилю и требовать обезопасить население Газы

Египетский телеканал Al-Qahera News 8 апреля сообщил, что Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в анклаве. При этом в тот же день представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters опроверг эту информацию. Сами переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля.