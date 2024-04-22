Al Jazeera: более 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа

Как уточняет издание, после вывода израильских войск было обнаружено две братские могилы, в них – свыше 200 тел. По словам главы правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаила аль-Тавабты, в могилах может быть до 700 тел погибших. Он призвал провести международное расследование по факту произошедшего.