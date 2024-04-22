Al Jazeera: более 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа
Тела 210 человек обнаружили в братской могиле в районе больницы Насер в городе в Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Захоронение было найдено 20 апреля, после того, как израильские военные покинули Хан-Юнис. Al Jazeera утверждает, что тела на территории больницы захоронили военные ЦАХАЛ. Газета Al Quds Al Arabi утверждает, что таким образом они хотели скрыть свои преступления.
Как уточняет издание, после вывода израильских войск было обнаружено две братские могилы, в них – свыше 200 тел. По словам главы правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаила аль-Тавабты, в могилах может быть до 700 тел погибших. Он призвал провести международное расследование по факту произошедшего.
Большая часть вооруженных сил Израиля покинула территорию Хан-Юниса 7 апреля. Военные ЦАХАЛ находились в городе с декабря 2023 г. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что решение о выводе войск из Хан-Юниса было принято после того, как палестинская группировка «Хамас» перестала функционировать «как военная организация» на всей территории сектора Газа.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи».