NYT: Израиль опасается выдачи уголовным судом ордера на арест Нетаньяху

25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью АР в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В «Хамасе» позднее получили от Израиля предложение о перемирии и пообещали дать ответ.