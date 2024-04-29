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NYT: Израиль опасается выдачи уголовным судом ордера на арест Нетаньяху

Ведомости

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордеры на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Такого мнения придерживаются официальные лица в Израиле, пишет The New York Times (NYT).

Об этом газете заявили пять израильских и иностранных чиновников. По их данным, чиновники «все больше полагают», что МУС готовится выдать ордеры на арест правительственных чиновников по связанным с конфликтом с группировкой «Хамас» обвинениям. Суд также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров палестинского движения, указали они.

Суд в Гааге, как отмечает газета, потенциально может обвинить израильских чиновников в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на еврейское государство 7 октября 2023 г. По мнению собеседников NYT, ордер на арест грозит в том числе Нетаньяху, но другие чиновники не упоминаются. Они также не пояснили, почему в Израиле считают возможным такое решение суда.

«Ордера на арест, выданные судом, вероятно, будут восприняты в большей части мира как унизительный моральный упрек, особенно в адрес Израиля, который в течение нескольких месяцев сталкивался с международной негативной реакцией по поводу своего поведения в секторе Газа», – говорится в материале.

25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью АР в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В «Хамасе» позднее получили от Израиля предложение о перемирии и пообещали дать ответ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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