NYT: Израиль опасается выдачи уголовным судом ордера на арест Нетаньяху
Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордеры на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Такого мнения придерживаются официальные лица в Израиле, пишет The New York Times (NYT).
Об этом газете заявили пять израильских и иностранных чиновников. По их данным, чиновники «все больше полагают», что МУС готовится выдать ордеры на арест правительственных чиновников по связанным с конфликтом с группировкой «Хамас» обвинениям. Суд также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров палестинского движения, указали они.
Суд в Гааге, как отмечает газета, потенциально может обвинить израильских чиновников в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на еврейское государство 7 октября 2023 г. По мнению собеседников NYT, ордер на арест грозит в том числе Нетаньяху, но другие чиновники не упоминаются. Они также не пояснили, почему в Израиле считают возможным такое решение суда.
«Ордера на арест, выданные судом, вероятно, будут восприняты в большей части мира как унизительный моральный упрек, особенно в адрес Израиля, который в течение нескольких месяцев сталкивался с международной негативной реакцией по поводу своего поведения в секторе Газа», – говорится в материале.
25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью АР в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В «Хамасе» позднее получили от Израиля предложение о перемирии и пообещали дать ответ.