Как в мире отреагировали на гибель главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании

Как в мире отреагировали на гибель главы политбюро «Хамаса» Исмаила ХанииМИД России назвал произошедшее политическим убийством и предупредил о риске эскалации
Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания погиб в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В утренней атаке движение обвинило Израиль.
New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников сообщает, что Иран проводит экстренное заседание своего Высшего совета национальной безопасности. Издание уточняет, что убийство Хании, вероятно, задержит принятие соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников на несколько месяцев, а также вызовет ответные действия со стороны поддерживаемых Ираном групп в регионе.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро «Хамаса» является неприемлемым политическим убийством и грозит дальнейшей эскалацией в регионе. В официальном заявлении МИД РФ говорится, что Москва решительно осуждает убийство Хании. В ведомстве обратили внимание, что эта атака была осуществлена в период пребывания Хании на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению.
«Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между «Хамасом» и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа», – заявили в МИДе, призвав стороны к сдержанности и отказу от шагов, «которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности» и спровоцировать крупномасштабную конфронтацию.
Пезешкиан заявил, что Иран будет «защищать свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость» и заставит убийц Хании «пожалеть о своем трусливом поступке». Его слова цитирует иранское агентство Tasnim.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас опубликовал заявление, в котором говорится, что он решительно осуждает нападение, называя его трусливым актом и опасным развитием событий.
«Хезболла» заявила, что убийство Хании придаст смелости, «решимости и упрямству» бойцам сопротивления и укрепит их решимость в борьбе против Израиля. Член политбюро хуситов Мохаммед Али аль-Хуси заявил, что убийство лидера «Хамаса» стало «отвратительным террористическим преступлением» и «вопиющим нарушением законов и идеальных ценностей».
Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин глубоко обеспокоен тем, что этот инцидент может привести к дальнейшей нестабильности ситуации в регионе.
МИД Катара заявил, что «самым решительным образом» осуждает убийство Хании. Министерство «подтверждает, что это убийство и безрассудное поведение Израиля, постоянно совершающего нападения на мирных жителей в Газе, приведут к погружению региона в хаос и подорвут шансы на мир», передает Al Jazeera.
Турецкий МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что убийство Хании «еще раз демонстрирует, что правительство Биньямина Нетаньяху не намерено добиваться мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство лидера «Хамаса» позорным актом, направленным на подрыв палестинского дела, славного сопротивления Газы и справедливой борьбы «наших палестинских братьев», сообщает информационное агентство Anadolu.
Внешнеполитическое ведомство Малайзии заявило, что недвусмысленно осуждает все акты насилия, включая целенаправленные убийства, и призвало все миролюбивые страны присоединиться к осуждению таких актов. Убийство Хании «подчеркивает настоятельную необходимость деэскалации и усиливает необходимость для всех сторон участвовать в конструктивном диалоге и добиваться мирных решений», говорится в заявлении МИДа.
AP сообщает, что израильские военные не стали комментировать сообщения иностранных СМИ об убийстве Исмаила Хании.
Министр культурного наследия Израиля Амихай Элиягу – первый высокопоставленный правительственный чиновник, отреагировавший на гибель Хании в Тегеране. Он заявил, что это «правильный способ очистить мир от этой грязи», пишет The Times of Israel.
Израиль усилил меры безопасности в своих дипломатических представительствах по всему миру после гибели лидера «Хамаса», сообщает Ynet.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет защитить Израиль в случае нападения, одновременно работая над снижением напряженности в регионе после гибели Хании в Иране, сообщает Reuters.
Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес выразил надежду, что убийство Хании не привело к эскалации насилия на Ближнем Востоке. «Позвольте мне сначала сказать, что "Хамас" – террористическая организация и этот человек был в центре событий, произошедших 7 октября, действий, которые мы последовательно осуждаем», – передает AP слова Марлеса.