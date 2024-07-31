Как в мире отреагировали на гибель главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании

New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников сообщает, что Иран проводит экстренное заседание своего Высшего совета национальной безопасности. Издание уточняет, что убийство Хании, вероятно, задержит принятие соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников на несколько месяцев, а также вызовет ответные действия со стороны поддерживаемых Ираном групп в регионе.