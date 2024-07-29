Израиль и Ливан приблизились к масштабной войне

Израиль и Ливан приблизились к масштабной войнеПоводом для эскалации стал смертельный удар по друзской деревне на Голанских высотах
После атаки 27 июля по занятым Израилем Голанским высотам его премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению «Хезболла» сокрушительными ударами, которые там «не видели до сих пор», передает пресс-служба главы правительства. Угрожающие заявления последовали после того, как Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, в результате которого погибло 12 человек в возрасте от 12 до 20 лет, а еще 20 получили ранения. Ракета упала на футбольное поле в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Как сообщал советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, находившийся в тот момент в США Нетаньяху решил досрочно вернуться домой.
Большая часть Голанских высот остается под оккупацией Израиля со времени Шестидневной войны 1967 г., а в 1981 г. кнессет в одностороннем порядке аннексировал их (Совет Безопасности ООН осудил этот закон). По международному праву Голаны относятся к Сирии, а единственной страной в мире, кто признает их принадлежность Израилю, с 2019 г. стали США.
В ночь с 27 на 28 июля израильские ВВС уже провели воздушную атаку по схронам с оружием и инфраструктуре шиитской группировки «Хезболла» «как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана», передает пресс-служба армии обороны Израиля. В то же время израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что проиранская шиитская группировка «пересекла все красные линии», а его страна близка к началу полномасштабной войны как с «Хезболлой», так и с Ливаном. «Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла [лидер «Хезболлы» Хасан Насралла] и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», – приводит слова министра Ynetnews. А начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил о готовности его военных к «следующему этапу боевых действий» на севере.
По данным израильских властей, ракета была выпущена из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана, которая контролируется «Хезболлой». Представитель израильских вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари в разговоре с Reuters сообщил, что ракета Falaq-1 имеет иранское происхождение, она есть на вооружении этой группировки. Он также назвал эту атаку «самым серьезным нападением» на мирных жителей с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г.
В свою очередь, в заявлении, опубликованном 27 июля на сайте телеканала Al Jadeed, «Хезболла» отвергла свою причастность к воздушной атаке и назвала эти сообщения «ложными обвинениями вражеских СМИ и медиаплатформ». Чуть позже издание Axios со ссылкой на американских чиновников предположило, что инцидент мог произойти из-за израильской ракеты ПВО. Источник в американской разведке в разговоре с Associated Press (АР) сообщил, что ракета по друзской деревне была выпущена с территории Ливана, но «не ясно, наносили ли боевики удар намеренно или допустили осечку».
О вероятной причастности «Хезболлы» к атаке по друзской деревне также заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 28 июля на итоговой пресс-конференции глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате «2 + 2» в Токио. Одновременно глава МИД России Сергей Лавров осудил любые террористические акты, которые предпринимаются любой структурой. Он добавил, что ответные действия Израиля в Ливане неприемлемы и нарушают международное право.
МИД Израиля в своем заявлении призвал международное сообщество возложить ответственность за атаку по деревне Мадждаль-Шамс на «Иран и его террористических сателлитов», а также объявить КСИР террористической организацией. В ответ на это официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канани назвал такие выпады попыткой Израиля «отвлечь внимание мировой общественности от своих военных преступлений» в Газе и предостерег еврейское государство от «любых новых авантюр против Ливана». А лидер ливанских друзов Валид Джумблат объявил о поддержке «Хезболлы». «Мы на ее стороне и намерены совместно противостоять планам раскола и разжигания смуты, которые вынашивает израильский враг», – приводит его слова газета Al-Nahar.
Кто такие друзы
Друзы – арабоязычная религиозная группа, близкая к шиизму, проживает в Израиле, Сирии и Ливане. В еврейском государстве их порядка 140 000, из которых 25 000 живут на Голанских высотах. Международное сообщество – кроме США и Израиля – де-юре признают Голанские высоты частью Сирии. Хотя многие израильские друзы лояльны Израилю (в отличие от израильских арабов-мусульман и христиан, они служат в израильской армии), друзы на Голанах отказываются принимать израильское гражданство и сохранили сирийские паспорта.
По данным АР, с начала октября 2023 г. в результате израильских авиаударов погибло 500 ливанцев, из них 90 – мирные жители. С израильской стороны всего погибло 22 солдата и 24 мирных жителя.
Инцидент в друзской деревне на Голанах развязал руки Нетаньяху для проведения военной операции на юге Ливана, говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его мнению, для израильского премьера это вопрос его политического выживания, учитывая неудачи армии в Газе. «Израиль не выполнил цели войны, а за месяцы боев «Хамас» даже расширил свое присутствие в палестинском анклаве. Поэтому под предлогом исходящей угрозы с севера Нетаньяху может прекратить боевые действия в Газе, чтобы затем переключить внимание своих граждан на «Хезболлу». Израильскому премьеру не нужен мир», – считает эксперт.
При этом сами израильтяне за исключением крайне правых политиков не заинтересованы открывать для себя новый фронт, продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Кроме них, отмечает эксперт, в новой ливанской войне еще заинтересован лидер оппозиционной центристской партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, чтобы заработать политические очки.
С одной стороны, подчеркивает Семенов, теоретическое наступление израильтян на Ливан не приведет к разгрому «Хезболлы»: эта группировка гораздо сильнее «Хамас» и у них есть оперативный простор для войны. «Полагаю, израильские власти это также понимают, поэтому они, вероятно, ограничатся воздушными атаками с небольшим продвижением наземных сил, а также попытаются повлиять на другие ливанские группировки, чтобы они заставили «Хезболлу» отступить за реку Литани», – добавил эксперт.
С другой стороны, говорит Зелтынь, Иран и другие соседние государства вряд ли захотят вмешиваться в конфликт: «Так было во Второй ливанской войне в июле – августе 2006 г. Никто не хочет связываться с израильской армией и брать на себя издержки войны».