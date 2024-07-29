Израиль и Ливан приблизились к масштабной войне

В ночь с 27 на 28 июля израильские ВВС уже провели воздушную атаку по схронам с оружием и инфраструктуре шиитской группировки «Хезболла» «как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана», передает пресс-служба армии обороны Израиля. В то же время израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что проиранская шиитская группировка «пересекла все красные линии», а его страна близка к началу полномасштабной войны как с «Хезболлой», так и с Ливаном. «Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла [лидер «Хезболлы» Хасан Насралла] и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», – приводит слова министра Ynetnews. А начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил о готовности его военных к «следующему этапу боевых действий» на севере.