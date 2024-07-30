Зачем Эрдоган грозит Израилю войной

Зачем Эрдоган грозит Израилю войнойЛидеры стран обменялись выпадами на фоне нового обострения на Ближнем Востоке
В тревожный момент, который навис над Ближним Востоком после обстрела со стороны Ливана деревни на Голанских высотах, власти Турции и Израиля устроили весьма острую словесную перепалку. В частности, 29 июля МИД Турции предрек премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху участь Адольфа Гитлера. «Так же, как закончился геноцид Гитлера, закончится и геноцид Нетаньяху. Точно так же, как нацисты были привлечены к ответственности, ответят и те, кто пытался уничтожить палестинцев. Человечество будет на стороне палестинцев. Вы не уничтожите палестинцев», – говорится в заявлении ведомства. А глава МИДа Хакан Фидан на своей странице в Х написал, что «международные сионистские круги в большой панике» и они «пытаются подавить голос совести человечества», чьим олицетворением называется Эрдоган.
А первый раунд словесной пикировки начался еще вечером 28 июля с заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время заседания своей правящей Партии справедливости и развития в Ризе. Он, по сути, прямо пригрозил вводом турецких войск в Израиль из-за его политики в секторе Газа. «Мы должны быть очень сильны. Так же как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем с ними [израильтянами] то же самое», – приводит слова президента его администрация. При этом Эрдоган не уточнил, какого рода вмешательство он подразумевает.
После заявления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном, который был казнен в 2006 г. новой администрацией, поддерживаемой США. «Эрдоган идет по стопам Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», – написал он в соцсети X.
Турция отправляла в Ливию своих военных специалистов для поддержки правительства национального согласия (ПНС) в Триполи в январе 2020 г. После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически раскололась на две части: запад контролирует признанное ООН ПНС, а восток – Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. В 2020 г. она вела военное наступление в Триполи и была остановлена совместными усилиями правительственных сил Ливии и, предположительно, вооруженных сил Турции.
При этом Анкара отрицала свою прямую причастность к военным операциям Азербайджана против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, по итогам которых Баку в сентябре 2023 г. установил полный контроль над регионом. Но турецкая сторона признает, что она использовала «все средства», включая военную подготовку и поставки вооружений, для поддержки своего союзника.
Словесные выпады представителей двух стран последовали за трагическим событием. 27 июля оккупированные Израилем Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, снаряд попал на футбольное поле, погибли 12 человек. Израильские власти обвинили в организации атаки ливанское шиитское движение «Хезболла», пригрозив начать против него «масштабную военную операцию». «Хезболла», в свою очередь, отвергает свою причастность к воздушному удару. 28 июля военный кабинет уполномочил Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение о форме и сроках ответного удара по шиитской группировке.
С начала войны в Газе в октябре 2023 г. Эрдоган неоднократно критиковал действия израильской армии в палестинском анклаве, сравнивая их «с резней», а в апреле министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт 54 групп товаров в Израиль. Через месяц Анкара объявила и вовсе о полном прекращении торговли с еврейским государством.
Заявление турецких властей в большей мере рассчитано на внутреннюю аудиторию, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. По его словам, турецкая оппозиция с начала войны в Газе жестко критикует Эрдогана за его пассивность на ближневосточном направлении и даже пацифизм. «В частности, оппозиционеры упрекали власти, что те не пригласили главу палестинской администрации Махмуда Аббаса в Анкару и не дали ему выступить перед депутатами турецкого парламента – на фоне выступления Нетаньяху в американском конгрессе», – добавил эксперт.
Эрдоган стремится представить себя лидером мусульманского мира и заработать симпатии его жителей, продолжает востоковед Руслан Сулейманов. «Естественно, за острой риторикой никаких конкретных действий не последует. Если бы Анкара хотела помочь противникам Израиля, то она бы давно это сделала», – отмечает эксперт.
Даже повторение событий с отправкой «флотилии свободы» в 2010 г. в Газу маловероятно, так как это чревато прямым конфликтом с Израилем, а турецкое руководство сейчас в этом не заинтересовано, считает Сулейманов.
По мнению Дюрре, в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке Турция может косвенно оказать военно-техническую и материальную помощь противникам Израиля. Кроме того, Анкара теоретически может разрешить палестинской радикальной группировке «Хамас» вновь открыть свои офисы в стране, закрытые в октябре 2023 г.
При этом, как считает Сулейманов, подобные шаги не приведут к росту политического капитала Турции на Ближнем Востоке. Несмотря на антиизраильскую риторику, подчеркивает эксперт, Анкара до последнего времени вела торговлю с Тель-Авивом, чем вызывала раздражение арабской улицы, и прекратила ее только после поражения правящей партии на муниципальных выборах в марте. «Тем не менее Турция остается ключевым транзитером нефти в Израиль, а по данным СМИ, даже поставляла им колючую проволоку, которая впоследствии использовалась для охраны Храмовой горы в Иерусалиме – одной из святынь мусульман. Даже у йеменских хуситов популярность в арабском мире выше, чем у Эрдогана», – заключил эксперт.