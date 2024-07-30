Зачем Эрдоган грозит Израилю войной

При этом, как считает Сулейманов, подобные шаги не приведут к росту политического капитала Турции на Ближнем Востоке. Несмотря на антиизраильскую риторику, подчеркивает эксперт, Анкара до последнего времени вела торговлю с Тель-Авивом, чем вызывала раздражение арабской улицы, и прекратила ее только после поражения правящей партии на муниципальных выборах в марте. «Тем не менее Турция остается ключевым транзитером нефти в Израиль, а по данным СМИ, даже поставляла им колючую проволоку, которая впоследствии использовалась для охраны Храмовой горы в Иерусалиме – одной из святынь мусульман. Даже у йеменских хуситов популярность в арабском мире выше, чем у Эрдогана», – заключил эксперт.