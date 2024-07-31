В МИД РФ назвали гибель Хании «неприемлемым политическим убийством»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Бои продолжаются до сих пор, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в анклаве, где якобы скрываются боевики. Число погибших в Газе с начала боевых действий превысило 37 000 человек.