В МИД РФ назвали гибель Хании «неприемлемым политическим убийством»
Гибель главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании является неприемлемым политическим убийством и грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет «РИА Новости».
«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», – сказал Богданов, добавив, что случившееся негативно отразится на переговорах в Дохе.
Министр культурного наследия Амихай Элиягу – первый высокопоставленный правительственный чиновник, отреагировавший на гибель Хании в Тегеране. Он заявил, что это «правильный способ очистить мир от этой грязи», пишет The Times of Israel. Израиль официально не прокомментировал смерть Хании.
Хания был убит в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, где он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля. В атаке движение обвинило Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Бои продолжаются до сих пор, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в анклаве, где якобы скрываются боевики. Число погибших в Газе с начала боевых действий превысило 37 000 человек.