Глава политбюро «Хамаса» Хания убит в Тегеране
Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания был убит в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Погиб также один из его телохранителей. Ведется расследование произошедшего, уточнили в КСИР.
«Хамас» в заявлении отметило, что Хания находился в Тегеране для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля. В утренней атаке движение обвинило Израиль.
Исмаилу Хании был 61 год. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Бои продолжаются до сих пор, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в анклаве, где якобы прячутся боевики. Число погибших в Газе с начала боевых действий превысило 37 000 человек.