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Байден призвал Нетаньяху заключить сделку с «Хамасом» и прекратить огонь в Газе

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости как можно скорее завершить сделку с «Хамасом», вернуть заложников домой и добиться долгосрочного прекращения огня в Газе. Об этом сообщил Белый дом.

По информации Белого дома, Байден также затронул темы гуманитарного кризиса в Газе, необходимости устранения любых препятствий на пути доставки помощи и восстановления базовых услуг. Он также подчеркнул критическую важность защиты жизней гражданского населения во время военных операций.

Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана и его сторонников, включая «Хамас», «Хезболлу» и хуситов.

Нетаньяху вылетел в США 22 июля. 24 июля он выступил в конгрессе США, где предложил создать аналог НАТО на Ближнем Востоке. По его словам, «Альянс Авраама» (возможное название для альянса), в который войдут США, Израиль и их союзники, будет противостоять «растущей иранской угрозе».

5 июля The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что Байден надавил на премьер-министра Израиля, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе. 15 июля советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по решению конфликта в секторе Газа, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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