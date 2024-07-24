Нетаньяху предложил создать аналог НАТО на Ближнем Востоке
Америка и Израиль могут создать «Альянс Авраама» – союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО, чтобы противостоять «растущей иранской угрозе». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выступлении в конгрессе США. Трасляцию вело агентство Associated Press.
Нетаньяху изложил свое видение будущего Ближнего Востока, которое, по его словам, было отчасти сформировано ситуацией после Второй мировой войны.
«После этой войны Америка создала союз безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать союз безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу», – сказал израильский премьер под овации собравшихся в конгрессе.
По словам Нетаньяху, «проблеск» этого потенциального альянса случился 14 апреля. Когда более полудюжины стран работали вместе с Израилем, чтобы помочь нейтрализовать сотни ракет и беспилотников, запущенных Ираном.
Новый альянс, считает премьер Израиля, можно было бы назвать «Альянсом Авраама» в честь Авраамских соглашений, в рамках которых был заключен мир между Израилем и четырьмя арабскими странами.
5 июля The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что Байден надавил на премьер-министра Израиля, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе. 15 июля советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по решению конфликта в секторе Газа, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.