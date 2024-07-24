Нетаньяху предложил создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

«После этой войны Америка создала союз безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать союз безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу», – сказал израильский премьер под овации собравшихся в конгрессе.