Израиль заявил о ликвидации командира военного крыла «Хамаса» Дейфа
Глава военного крыла «Хамаса» Мухаммед Дейф был убит в результате израильского авиаудара по Газе. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
«ЦАХАЛ объявляет, что 13 июля 2024 г. истребители ЦАХАЛ нанесли удар по району Хан-Юнис, и после оценки разведданных может быть подтверждено, что Мухаммед Дейф был ликвидирован в результате удара», – заявили военные.
В ЦАХАЛ утверждают, что Дейф был командиром военного крыла «Хамаса» и вторым лицом в руководстве организации в секторе Газа. По данным израильских военных, Дейф инициировал, спланировал и осуществил нападение 7 октября, в ходе которого были убиты 1200 человек.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал Дейфа «Усамой Бин Ладеном из Газы» и заявил, что его ликвидация является «важной вехой в процессе ликвидации "Хамаса" как военного и руководящего органа в Газе», сообщает Al Jazeera.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Глава политбюро группировки «Хамас» прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.