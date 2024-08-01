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Израиль заявил о ликвидации командира военного крыла «Хамаса» Дейфа

Ведомости

Глава военного крыла «Хамаса» Мухаммед Дейф был убит в результате израильского авиаудара по Газе. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

«ЦАХАЛ объявляет, что 13 июля 2024 г. истребители ЦАХАЛ нанесли удар по району Хан-Юнис, и после оценки разведданных может быть подтверждено, что Мухаммед Дейф был ликвидирован в результате удара», – заявили военные.

В ЦАХАЛ утверждают, что Дейф был командиром военного крыла «Хамаса» и вторым лицом в руководстве организации в секторе Газа. По данным израильских военных, Дейф инициировал, спланировал и осуществил нападение 7 октября, в ходе которого были убиты 1200 человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал Дейфа «Усамой Бин Ладеном из Газы» и заявил, что его ликвидация является «важной вехой в процессе ликвидации "Хамаса" как военного и руководящего органа в Газе», сообщает Al Jazeera.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

На следующий день Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Глава политбюро группировки «Хамас» прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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