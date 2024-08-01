Израиль заявил о ликвидации командира военного крыла «Хамаса» Дейфа

В ЦАХАЛ утверждают, что Дейф был командиром военного крыла «Хамаса» и вторым лицом в руководстве организации в секторе Газа. По данным израильских военных, Дейф инициировал, спланировал и осуществил нападение 7 октября, в ходе которого были убиты 1200 человек.