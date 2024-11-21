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Президент Израиля не признал решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

Ведомости

Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

«Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость», – написал президент в X.

По его мнению, решение суда «игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамас” в Газе» и «игнорирует циничное использование “Хамасом” своего собственного народа в качестве живого щита».

«Это решение сделало выбор в пользу террора и зла, а не демократии и свободы, и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений “Хамас” против человечности», – добавил он.

Ордера на арест Нетаньяху и Галанта были выданы МУС 21 ноября. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата предварительного производства МУС установила, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно» лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, – в том числе, продовольствия, воды, лекарств и медицинские принадлежностей, топлива и электричества.

В канцелярии израильского премьера заявили, что выдача ордера является «антисемитским решением», а сам МУС – «политически ангажированным и предвзятым органом». Министр нацбезопасности еврейского государства, крайне правый политик Итамар Бен-Гвир предложил присоединить Западный берег в ответ на ордера МУС.

Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в комментарии «Ведомостям» связал решение МУС с победой республиканца Дональда Трампа на выборах в США. По его мнению, выдача ордеров может выглядеть как месть со стороны демократов США и связанных с ними политических сил в Европе, чтобы впоследствии усложнить жизнь республиканской администрации в Белом доме во взаимоотношениях с Израилем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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