Президент Израиля не признал решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

Ордера на арест Нетаньяху и Галанта были выданы МУС 21 ноября. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата предварительного производства МУС установила, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно» лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, – в том числе, продовольствия, воды, лекарств и медицинские принадлежностей, топлива и электричества.