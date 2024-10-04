Стубб: Финляндия рано или поздно признает Палестину

В мае 2024 г. правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Признание Палестины в качестве государства, как отметили в правительстве, подчеркивает позицию Норвегии, согласно которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств».