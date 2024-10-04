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Стубб: Финляндия рано или поздно признает Палестину

Ведомости

Хельсинки признает Палестину в рамках мирного решения, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Финляндия на каком-то этапе признает Палестину в рамках мирного решения», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что сейчас все зависит от направления развития ситуации на Ближнем Востоке. Стубб подчеркнул, что Финляндия «не на стороне Израиля и не на стороне Палестины».

«Речь идет о том, как добиться мирного решения давнего конфликта и как наилучшим образом поддержать модель двух государств», – добавил президент страны.

В мае 2024 г. правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Признание Палестины в качестве государства, как отметили в правительстве, подчеркивает позицию Норвегии, согласно которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств».

Тогда Израиль в ответ на признание палестинского государства отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.

До этого Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признала право палестинцев на членство в этой международной организации, т. е. на независимость Палестины, и призвала Совет Безопасности положительно рассмотреть этот вопрос. Документ поддержали 143 государства (из 193), против него выступили 9 стран, 25 – воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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