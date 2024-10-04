Стубб: Финляндия рано или поздно признает Палестину
Хельсинки признает Палестину в рамках мирного решения, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Финляндия на каком-то этапе признает Палестину в рамках мирного решения», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Он уточнил, что сейчас все зависит от направления развития ситуации на Ближнем Востоке. Стубб подчеркнул, что Финляндия «не на стороне Израиля и не на стороне Палестины».
«Речь идет о том, как добиться мирного решения давнего конфликта и как наилучшим образом поддержать модель двух государств», – добавил президент страны.
В мае 2024 г. правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Признание Палестины в качестве государства, как отметили в правительстве, подчеркивает позицию Норвегии, согласно которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств».
Тогда Израиль в ответ на признание палестинского государства отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.
До этого Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признала право палестинцев на членство в этой международной организации, т. е. на независимость Палестины, и призвала Совет Безопасности положительно рассмотреть этот вопрос. Документ поддержали 143 государства (из 193), против него выступили 9 стран, 25 – воздержались.