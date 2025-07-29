Британия признает Палестину, если Израиль не изменит политику в Газе

Британия признает Палестину, если Израиль не изменит политику в ГазеЛондон доставит гумпомощь в анклав и эвакуирует палестинских детей
Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании.
«Мы полны решимости защитить жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа», – говорится в сообщении.
В заявлении уточняется, что Лондон осуждает нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, и Тель-Авив имеет в связи с этим право на самооборону. Великобритания доставит гуманитарную помощь по воздуху вместе с Иорданией и эвакуирует раненых детей из Газы в британские больницы.
27 июля стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отзывает кабинет министров с «летних каникул» для обсуждения вопроса признания Палестины независимым государством.
Британские политики критикуют Стармера за отказ признать Палестину. Требования усилились на фоне решения Франции признать Палестину как суверенное государство. Кроме того, сейчас на территории Газы происходит гуманитарный кризис. Израильские власти приостановили доступ гуморганизаций в анклав, что спровоцировало голод среди населения.
24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение.