Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Британия признает Палестину, если Израиль не изменит политику в Газе

Лондон доставит гумпомощь в анклав и эвакуирует палестинских детей
Максим Цуланов
Thomas Krych / TASS
Thomas Krych / TASS

Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

«Мы полны решимости защитить жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа», – говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что Лондон осуждает нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, и Тель-Авив имеет в связи с этим право на самооборону. Великобритания доставит гуманитарную помощь по воздуху вместе с Иорданией и эвакуирует раненых детей из Газы в британские больницы.

Израиль пошел на гуманитарное перемирие в охваченной голодом Газе

Политика / Международные новости

27 июля стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отзывает кабинет министров с «летних каникул» для обсуждения вопроса признания Палестины независимым государством.

Британские политики критикуют Стармера за отказ признать Палестину. Требования усилились на фоне решения Франции признать Палестину как суверенное государство. Кроме того, сейчас на территории Газы происходит гуманитарный кризис. Израильские власти приостановили доступ гуморганизаций в анклав, что спровоцировало голод среди населения.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных