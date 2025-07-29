Британия признает Палестину, если Израиль не изменит политику в Газе

В заявлении уточняется, что Лондон осуждает нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, и Тель-Авив имеет в связи с этим право на самооборону. Великобритания доставит гуманитарную помощь по воздуху вместе с Иорданией и эвакуирует раненых детей из Газы в британские больницы.