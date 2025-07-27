Стармер срочно созвал правительство на фоне требований признать Палестину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отзывает кабинет министров с «летних каникул» для обсуждения вопроса признания Палестины независимым государством. Об этом пишет Financial Times (FT).
Решение созвать правительство принято на фоне внутриполитического давления на Стармера. В частности, с таким требованием выступили депутаты парламента после решения признать Палестину со стороны Франции.
FT отмечает, что, хотя Стармер неоднократно осуждал ситуацию в секторе Газа, он до сих пор он отвергал призывы признать Палестину как государство.
25 июля Bloomberg писал, что премьер-министр Великобритании сталкивается с растущим давлением как внутри своего кабинета, так и со стороны международных партнеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, которые требуют от него в кратчайшие сроки признать Палестину независимым государством.
Как отмечали собеседники агентства, ряд высокопоставленных министров лейбористского правительства разочарованы тем, что Стармер не выполняет предвыборное обещание по палестинской государственности.
24 июля о намерении признать Палестину объявила Франция. Макрон заявил, что он планирует объявить об этом на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение.