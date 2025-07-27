Стармер срочно созвал правительство на фоне требований признать Палестину

25 июля Bloomberg писал, что премьер-министр Великобритании сталкивается с растущим давлением как внутри своего кабинета, так и со стороны международных партнеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, которые требуют от него в кратчайшие сроки признать Палестину независимым государством.