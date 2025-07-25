На Стармера оказывают давление из-за промедления с признанием Палестины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с растущим давлением как внутри своего кабинета, так и со стороны международных партнеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, которые требуют от него в кратчайшие сроки признать Палестину независимым государством на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Об этом пишет Bloomberg.
По информации источников, знакомых с ситуацией, ряд высокопоставленных министров лейбористского правительства разочарованы тем, что Стармер не выполняет предвыборное обещание по палестинской государственности. С критикой выступили министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр юстиции Шабана Махмуд, министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн и министр культуры Лиза Нанди. Они призвали главу правительства и министра иностранных дел Дэвида Лэмми ускорить принятие решения.
Ситуацию дополнительно обострила инициатива Макрона, который накануне вечером объявил, что Франция официально признает Палестину в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Это стало сигналом для Лондона о необходимости определиться с собственной позицией.
В ответ Стармер заявил, что «государственность – неотъемлемое право палестинского народа», и добавил, что прекращение огня в Газе «позволит Великобритании встать на путь признания», однако конкретных сроков он не назвал.
Между тем переговоры по прекращению огня между Израилем и «Хамасом» провалились 24 июля, когда США и Израиль отозвали свои делегации. Это произошло спустя всего несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о близости соглашения.
На следующей неделе Великобритания примет участие в международной конференции в Нью-Йорке, организованной Францией и Саудовской Аравией для обсуждения прекращения огня и перспектив создания двух государств.