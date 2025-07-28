Израиль пошел на гуманитарное перемирие в охваченной голодом Газе

За несколько часов до этого сообщения израильская армия впервые с начала войны в Газе в октябре 2023 г. сбросила с воздуха грузы с гуманитарной помощью пострадавшим палестинцам, чтобы «облегчить гуманитарную ситуацию в регионе». Позже о своем намерении скинуть грузы с воздуха в анклаве сообщили и власти ОАЭ, передает Detaly.co.il. В это же время египетский Красный Полумесяц объявил об отправке 100 грузовиков с более чем 1200 т продовольственной помощи в южную часть сектора через КПП Керем-Шалом.