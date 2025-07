Израиль пошел на гуманитарное перемирие в охваченной голодом Газе

С усугублением гуманитарной катастрофы в Газе претерпело изменение восприятие палестино-израильского конфликта в ведущих западных изданиях. В июне 2024 г. американское издание The Intercept, авторы которого имеют в основном левые взгляды, писало о предвзятости крупных американских СМИ, включая The New York Times (NYT), The Washington Post и Los Angeles Times, при освещении конфликта в секторе Газа. По их данным, эти издания «непропорционально много» внимания тогда акцентировали на израильских потерях, используя при этом эмоциональный язык, и пренебрегали жертвами среди палестинцев. Например, в начале февраля 2024 г. политический комментатор Томас Фридман в своей колонке в NYT сравнил страны Ближнего Востока с паразитами и насекомыми, из-за чего редакция газеты была подвергнута критике и внутри США.