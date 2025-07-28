Израиль пошел на гуманитарное перемирие в охваченной голодом Газе

Израиль пошел на гуманитарное перемирие в охваченной голодом ГазеЭто произошло на фоне усиления давления со стороны европейских стран
Израильская армия с 27 июля объявила о запуске «локальных тактических пауз» в ведении боевых действий в густонаселенных районах сектора Газа, чтобы увеличить объемы поставок гуманитарной помощи палестинцам. Режим будет действовать ежедневно с 10.00 до 20.00 в населенных пунктах, где израильские военные не проводят военные операции, – Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газе, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ). Кроме того, как заявили в военном ведомстве, с 6.00 до 23.00 в регионе будут действовать безопасные маршруты для прохода конвоев ООН и гуманитарных организаций, которые доставляют и распределяют продовольствие и медикаменты среди пострадавшего населения.
За несколько часов до этого сообщения израильская армия впервые с начала войны в Газе в октябре 2023 г. сбросила с воздуха грузы с гуманитарной помощью пострадавшим палестинцам, чтобы «облегчить гуманитарную ситуацию в регионе». Позже о своем намерении скинуть грузы с воздуха в анклаве сообщили и власти ОАЭ, передает Detaly.co.il. В это же время египетский Красный Полумесяц объявил об отправке 100 грузовиков с более чем 1200 т продовольственной помощи в южную часть сектора через КПП Керем-Шалом.
До недавних пор обеспечением доставки гумпомощи занимался поддерживаемый Израилем и США Gaza Humanitarian Foundation (GHF), не подконтрольный международными гуманитарным структурам, что вызывало критику со стороны ООН. Всего, по данным израильских властей, за три последних месяца Тель-Авив разрешил проехать в Газу лишь 4500 грузовикам с гуманитарной помощью. Для сравнения, ранее структуры ООН отправляли около 500–600 грузовиков в день.
Позже пресс-служба палестинской группировки «Хамас» назвала объявленный Израилем режим тактических пауз и открытия гуманитарных коридоров политикой «управления голодом». Согласно ее заявлению, этот шаг нацелен на то, чтобы пустить пыль в глаза и отмыть негативный имидж израильской стороны в международном сообществе.
Введение Израилем гуманитарных пауз в боевых действиях совпало с беспрецедентным в новейшей истории голодом в Газе. По данным ООН, от нехватки продовольствия страдают в регионе порядка 2,2 млн человек. С начала войны от недоедания погибли 127 человек, включая 85 детей. В результате действий израильских военных погибли еще 1000 палестинцев, пытавшихся достать продовольствие в пунктах раздачи помощи, подсчитали в управлении ООН по правам человека.
С усугублением гуманитарной катастрофы в Газе претерпело изменение восприятие палестино-израильского конфликта в ведущих западных изданиях. В июне 2024 г. американское издание The Intercept, авторы которого имеют в основном левые взгляды, писало о предвзятости крупных американских СМИ, включая The New York Times (NYT), The Washington Post и Los Angeles Times, при освещении конфликта в секторе Газа. По их данным, эти издания «непропорционально много» внимания тогда акцентировали на израильских потерях, используя при этом эмоциональный язык, и пренебрегали жертвами среди палестинцев. Например, в начале февраля 2024 г. политический комментатор Томас Фридман в своей колонке в NYT сравнил страны Ближнего Востока с паразитами и насекомыми, из-за чего редакция газеты была подвергнута критике и внутри США.
Но сегодня это же издание пишет о широком международном осуждении Израиля за ограниченную помощь палестинцам, из-за чего более 2 млн страдают от голода. А The Washington Post в то же самое время публикует фотоколлаж с палестинкой и умирающим от голода ребенком.
Запуск Израилем гуманитарного перемирия осуществлен под международным давлением для предотвращения усугубления гуманитарной ситуации в секторе Газа, замечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. При этом, как полагает эксперт, этот режим, скорее всего, не стоит расценивать как часть будущего соглашения о прекращении боевых действий, а шансы на его достижение пока минимальны.
Принятое израильскими властями решение не более чем тактическая пауза, а не прекращение огня, соглашается востоковед Руслан Сулейманов. Эти договоренности пока невозможны ввиду непримиримости позиций Израиля и «Хамас» на переговорах, добавил он.
На этом фоне 24 июля французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х написал о намерении Парижа признать Палестинское государство на Генассамблее ООН в сентябре 2025 г. По его словам, это решение следует принять, учитывая историческую приверженность Франции «справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке». Таким образом, Франция в ближайшем будущем может стать единственным государством «группы семи» (G7), признавшим Палестину. Сегодня это государство признают 147 из 193 стран – членов ООН (в том числе Россия и Китай). Соответствующее решение из европейских государств уже приняли Ирландия, Норвегия, Испания, Словения, Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.
Признание Францией Палестины едва ли будет способствовать урегулированию застарелой палестинской проблемы – для этого нужны практические шаги и переговорный процесс, успешность которого в ближайшей перспективе представить сложно, считает Самарская.
По мнению Сулейманова, заявление Макрона в большей степени политическое и пока не влечет за собой никаких конкретных шагов. «Это очередная попытка оказать давление на израильское руководство, связанная, в свою очередь, с тем прессингом, который идет на европейских политиков со стороны организаций, призывающих остановить гуманитарную катастрофу в Газе», – отметил востоковед.