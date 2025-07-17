Израиль авиаударами добился отказа новых властей Сирии от подавления друзов

Конфликт бедуинов и друзов уже шел нескольких лет за природные ресурсы из-за засухи и войны, а ситуация с падением президента Башара Асада предала легитимность нападениям бедуинов-суннитов, они интегрировались в формирования новых властей, поясняет старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, обострение похоже на резню алавитского меньшинства в провинции Латакия весной, а новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа хочет и поставить под контроль меньшинства террором, и «сточить» в боях радикалов и наименее подконтрольных боевиков-исламистов, в том числе иностранных. При этом, напоминает востоковед, ранее единомышленников этих боевиков, терпевших поражения от армии Асада, во время гражданской войны израильская армия пропускала через Голаны в Иорданию. «Могут быть и более сложные игры. Аш-Шараа и его соратники не патриоты Сирии и ее целостности. Их задача удержать что есть, получить инвестиции и строить исламистское государство, имея повод для сделки с Западом и с Израилем», – говорит он.