Израиль авиаударами добился отказа новых властей Сирии от подавления друзов

Израиль авиаударами добился отказа новых властей Сирии от подавления друзовЭта операция расширит израильский контроль вокруг Голан и к югу от Дамаска
Новые власти Сирии договорились 16 июля о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда. Это произошло после попытки взять регион под контроль исламистскими военными формированиями новых властей, натолкнувшимися на удары ВВС Израиля. Сообщение о перемирии опубликовано сирийским госагентством САНА.
Условиями перемирия стало, в числе прочих, «немедленное полное прекращение всех военных операций и обязательство всех сторон прекратить военную эскалацию». Шейхи друзов и власти обязались сформировать комитет по мониторингу режима соблюдения прекращения огня, а также расследованию произошедших во время эскалации насилия преступлений с выплатой компенсаций пострадавшим. В Сувейде будут развернуты блокпосты полиции «со стороны государства», а также «сотрудников полиции мухафазы Сувейда», под которыми подразумеваются ополченцы друзов. Подчеркивается обязательство «уважать неприкосновенность домов и жизней» населения. Наличие оружия в провинции будет осуществляться в координации с МВД и минобороны новых властей, но «с учетом местных особенностей». При этом в соглашении о перемирии прописывается «полная интеграция» провинции в сирийское государство.
Прекращению огня предшествовало обращение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что Тель-Авив будет помогать друзам в их борьбе с формированиями новых сирийских властей: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима». Он не случайно назвал друзов «братьями»: в сирийской провинции Сувейда и других районах Сирии их проживает около 600 000, а в Израиле – более 140 000. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал бить по формированиям новых сирийских властей до тех пор, пока они не покинут Сувейду, «если сигнал Израиля не будет воспринят».
Колонны сил сирийского режима вошли в Сувейду якобы разводить стороны после столкновений бедуинов и ополченцев друзов 13 июля. Один из лидеров друзов Хикмат аль-Хиджри призвал единоверцев сопротивляться давлению Дамаска. ВВС Израиля начали удары по наступающим и вынудили их отойти. С 15 июля ЦАХАЛ сообщил о поражении 160 целей.
Конфликт бедуинов и друзов уже шел нескольких лет за природные ресурсы из-за засухи и войны, а ситуация с падением президента Башара Асада предала легитимность нападениям бедуинов-суннитов, они интегрировались в формирования новых властей, поясняет старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, обострение похоже на резню алавитского меньшинства в провинции Латакия весной, а новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа хочет и поставить под контроль меньшинства террором, и «сточить» в боях радикалов и наименее подконтрольных боевиков-исламистов, в том числе иностранных. При этом, напоминает востоковед, ранее единомышленников этих боевиков, терпевших поражения от армии Асада, во время гражданской войны израильская армия пропускала через Голаны в Иорданию. «Могут быть и более сложные игры. Аш-Шараа и его соратники не патриоты Сирии и ее целостности. Их задача удержать что есть, получить инвестиции и строить исламистское государство, имея повод для сделки с Западом и с Израилем», – говорит он.
Ключевое соображение для Израиля в конфликте вокруг друзов – собственная безопасность, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Она отмечает, что Израиль демонстрирует в Сирии готовность к применению силы для обеспечения своих интересов, сочетая ее с дипломатическим треком: «Сирия и израильтяне вроде готовы к осторожному диалогу и нормализации отношений, но Израиль традиционно видит неарабские/неисламские меньшинства как союзников во враждебном регионе. Хотя отношения Израиля с соседями далеки от конфронтации прошлого века, фактор меньшинств значим». Самарская подчеркивает, что устойчивость новых властей Сирии для Тель-Авива сомнительна и поддержка друзов стратегически значима в силу территориальных причин. Есть и фактор израильских друзов, с которыми у еврейского государства сложились особые отношения и которые болезненно реагируют на притеснения единоверцев в Сирии, продолжает Самарская.
Сухов считает, что планы Израиля шире: друзы и попытка их защитить от джихадистов – предлог взять под контроль юг Сирии: «При поддержке США, чья база Эт-Танф находится у границы с Иорданией, можно создать зону контроля до курдских районов на северо-востоке Сирии вдоль границы». Кроме того, растущая зона контроля Израиля вокруг Голан подразумевает и контроль соседней с друзской Сувейдой провинции Кунейтра, и овладение питающими часть Сирии и соседние страны водными ресурсами, перевод их на свои нужды, что частично уже произошло и сказалось на перебоях с водоснабжением в Дамаске, говорит Сухов.