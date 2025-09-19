Газета
Главная / Политика /

Демократы в США хотят принять резолюцию о признании Палестины

Группа сенаторов США от демократической партии во главе с Джеффом Меркли призвали правительство признать Палестину в случае ее демилитаризации наряду с государством Израиль, пишет The Hill.

«Признание палестинского государства – это не только практический шаг, который Соединенные Штаты могут предпринять, чтобы помочь построить будущее палестинцев и израильтян для жизни в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и то, что будет правильно сделать», – передает издание слова Меркли.

По данным The Hill, резолюция предполагает немедленное прекращение огня, возвращение всех заложников и приток гуманитарной помощи в сектор Газа.

18 сентября The Times писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен официально признать Палестину как независимое государство в ближайшие выходные после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Лондон, Париж, Оттава и Канберра признают государство на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Сейчас Палестину признали примерно 150 государств. В июле Франция заявила о намерении поддержать ее государственность на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Кроме Великобритании, аналогичные шаги анонсировали ряд других стран.

