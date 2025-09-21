Португалия официально признала государство Палестина

21 сентября сразу три страны признали Палестину суверенным государством – Великобритания, Канада и Австралия. О намерении Франции признать Палестину объявлял президент страны Эммануэль Макрон еще в июле. Он говорил, что сделает заявление об этом на 80-м заседании Генассамблеи ООН в конце сентября.