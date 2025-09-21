Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Португалия официально признала государство Палестина

Ведомости

Министерство иностранных дел Португалии объявило о признании государства Палестина. Заявление было сделано министром Паулу Ранжелом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает издание SIC Noticias.

Португалия приняла это решение совместно с девятью другими странами: Францией, Андоррой, Австралией, Бельгией, Канадой, Люксембургом, Мальтой, Великобританией и Сан-Марино, говорится в сообщении.

Президент страны Марсело Ребелу де Соуза, находящийся с визитом в Нью-Йорке, поддержал данное решение правительства.

Португалия выступает за создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины, живущих в мире друг с другом, согласно резолюции ООН по данному вопросу. Признание направлено на поиск умеренного решения конфликта, избегая радикальных подходов, отметили в португальском МИДе.

Австралия, Канада и Великобритания заявили о признании Палестины

Политика / Международные новости

Португальская оппозиция в лице партии CDS, входящей в правительственную коалицию, не поддержала данное решение. По мнению партии, момент для признания выбран неудачно, а также не выполнены необходимые критерии международного права, включая определение территории, установление границ и наличие эффективного правительства.

21 сентября сразу три страны признали Палестину суверенным государством – Великобритания, Канада и Австралия. О намерении Франции признать Палестину объявлял президент страны Эммануэль Макрон еще в июле. Он говорил, что сделает заявление об этом на 80-м заседании Генассамблеи ООН в конце сентября.

Читайте также:Нетаньяху назвал признание Палестины угрозой для существования Израиля
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте