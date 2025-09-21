Нетаньяху назвал признание Палестины угрозой для существования Израиля
Признание Палестины является угрозой для Израиля, считает премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Нам придется бороться в ООН и на всех других аренах против лживой пропаганды, направленной против нас, и призывов к созданию Палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование», – сказал он (цитата по The Times of Israel).
По его версии, это является «абсурдной наградой за террор», подразумевая нападение палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г. Нетаньяху добавил, что Палестинское государство «не будет создано к западу от Иордана».
Израильский премьер заявил, что под его руководством Израиль «удвоил еврейские поселения в Иудее и Самарии». По его словам, Тель-Авив продолжит «идти этим курсом».
21 сентября сразу три страны признали Палестину суверенным государством – Великобритания, Канада и Австралия. Это решение, принятое Канадой и Великобританией, стало частью скоординированных международных усилий по новому импульсу для создания двух государств, говорится в заявлении. Подчеркивалось, что группировка «Хамас» не должна играть «никакой роли» в Палестине.
Следующая на очереди по признанию Палестинского государства – Франция. О намерении Парижа признать Палестину объявлял президент страны Эммануэль Макрон еще в июле. Он говорил, что сделает заявление об этом на 80-м заседании Генассамблеи ООН в конце сентября.