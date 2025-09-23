Газета
Эрдоган призвал страны мира признать Палестину

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Генассамблее ООН с призывом к международному сообществу официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру.

«Призываю все страны, которые еще не признали Палестинское государство, сделать это как можно быстрее», – заявил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что президент Палестины Махмуд Аббас не смог лично присутствовать на заседании. «Хочу выразить сожаление в связи с тем, что президент Палестины Махмуд Аббас не может быть с нами сегодня лично, несмотря на признание его страны другими государствами», – отметил он.

По словам Эрдогана, участники Генассамблеи собрались, чтобы выступить в защиту палестинского народа, «чей голос пытаются заглушить».

The Guardian: Трамп может признать израильские поселения на Западном берегу

Политика / Международные новости

Выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп выступил против признания Палестины. Решение о признании Палестинского государства играет на руку только радикальной группировке «Хамас», считает он.

21 сентября правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. Португалия выступила за создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины, живущих в мире друг с другом, согласно резолюции ООН по данному вопросу.

Позднее 22 сентября Палестину признала Франция.

