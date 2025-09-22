Макрон объявил о признании государства Палестина
Франция официально признает государственность Палестины, объявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе выступления в штаб-квартире ООН. Об этом сообщает The New York Times.
Макрон также заявил, что Франция готова присоединиться к международной миссии по стабилизации ситуации в Газе. Также страна готова обучить и оснастить палестинские силы безопасности, которые будут работать во временной администрации.
21 сентября правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. Португалия выступила за создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины, живущих в мире друг с другом, согласно резолюции ООН по данному вопросу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины является угрозой для еврейского государства. Он указал, что это является «абсурдной наградой за террор», подразумевая нападение боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль и захват заложников в октябре 2023 г. Нетаньяху подчеркнул, что Палестинское государство «не будет создано к западу от Иордана».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что палестино-израильский конфликт может быть урегулирован только на базе двухгосударственного подхода. По его словам, Кремль остается приверженным основополагающим резолюциям Совета Безопасности ООН и международной позиции о возможности урегулирования конфликта на базе такого подхода.