The Guardian: Трамп может признать израильские поселения на Западном берегу
Британские власти выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может официально признать контроль Израиля над поселениями на Западном берегу, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, подобное решение может быть принято в ответ на шаги Великобритании, Австралии, Франции и ряда других стран, признавших Палестину. Такой шаг со стороны Вашингтона стал бы серьезным препятствием на пути к созданию двух государств, считают в Лондоне.
При этом арабские и западные дипломаты, как отмечается, ведут активную работу, чтобы этого не произошло.
«Как всегда в случае с этим президентом, трудно предугадать, куда он направится, но мы обеспокоены тем, что может произойти», – сказал британский чиновник.
Официальные представители Белого дома отказались от комментариев, однако один из американских источников подчеркнул, что Трамп не считает себя обязанным следовать прежним подходам и не намерен придерживаться «провальных схем прошлого» на Ближнем Востоке.
21 сентября правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. Португалия выступила за создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины, живущих в мире друг с другом, согласно резолюции ООН по данному вопросу.
Позднее 22 сентября Палестину признала Франция.