The Guardian: Трамп может признать израильские поселения на Западном берегу

По данным издания, подобное решение может быть принято в ответ на шаги Великобритании, Австралии, Франции и ряда других стран, признавших Палестину. Такой шаг со стороны Вашингтона стал бы серьезным препятствием на пути к созданию двух государств, считают в Лондоне.