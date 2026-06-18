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Захарова предупредила о «решительном ответе» России на возможную агрессию НАТО

Ведомости

Россия предупредила о жестком ответе в случае военной агрессии со стороны государств НАТО в отношении любого российского региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, характер возможной реакции Москвы не вызывает сомнений.

«Ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным», – сказала представитель дипломатического ведомства.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на государства Североатлантического альянса. Глава финского государства подчеркнул, что не располагает данными, которые могли бы свидетельствовать о подобных намерениях Москвы. Поводом для заявления Стубба стали слова главнокомандующего вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который ранее допустил, что Россия якобы может стремиться «проверить альянс на прочность».

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