Захарова предупредила о «решительном ответе» России на возможную агрессию НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на государства Североатлантического альянса. Глава финского государства подчеркнул, что не располагает данными, которые могли бы свидетельствовать о подобных намерениях Москвы. Поводом для заявления Стубба стали слова главнокомандующего вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который ранее допустил, что Россия якобы может стремиться «проверить альянс на прочность».