Захарова предупредила о «решительном ответе» России на возможную агрессию НАТО
Россия предупредила о жестком ответе в случае военной агрессии со стороны государств НАТО в отношении любого российского региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает «РИА Новости».
По словам дипломата, характер возможной реакции Москвы не вызывает сомнений.
«Ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным», – сказала представитель дипломатического ведомства.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на государства Североатлантического альянса. Глава финского государства подчеркнул, что не располагает данными, которые могли бы свидетельствовать о подобных намерениях Москвы. Поводом для заявления Стубба стали слова главнокомандующего вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который ранее допустил, что Россия якобы может стремиться «проверить альянс на прочность».