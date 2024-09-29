Адвокат усомнился в желании Михаила Ефремова участвовать в спецоперации
Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что ему ничего не известно о планах своего подзащитного участвовать в военной спецоперации на Украине.
О том, что находящийся в колонии артист якобы изъявил желание поехать в зону спецоперации, сообщил ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова. По его данным, актер заявил о готовности быть танкистом, а документы на УДО для этого «почти подготовлены».
«Мы часто встречаемся, тесно общаемся, но слышу об этом в первый раз. Я работаю с ним с 2020 г., у меня такой информации нет, честное слово», – сказал адвокат.
В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер признал свою вину.
После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.