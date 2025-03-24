Михаил Ефремов: карьерный путь и уголовное дело

8 июня 2020 г. Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы у дома № 3 на Смоленской площади. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился 57-летний водитель-экспедитор одного из столичных магазинов Сергей Захаров. Чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля, спасателям пришлось разрезать кузов. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с открытым переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, где пострадавший умер от полученных повреждений. Медицинское освидетельствование состояния Ефремова показало, что актер находился за рулем в опьянении сильной степени. В крови у него нашли 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле. Также в его анализах и в салоне автомобиля нашли следы наркотиков (каннабиноидов и кокаина).