Михаил Ефремов: карьерный путь и уголовное дело

Михаил Ефремов: карьерный путь и уголовное делоСуд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера
24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего в июне 2020 г. резонансное ДТП в центре Москвы. Актер просил выпустить его по УДО из-за состояния здоровья. Также в ходе заседания он пообещал, что больше никогда не сядет за руль и исключит алкоголь из своей жизни. Адвокат артиста Юрий Падалко сообщил «Известиям», что его подзащитный выйдет из колонии не ранее чем через 15 дней. Что известно о Михаиле Ефремове – в материале «Ведомостей».
Образование и начало карьеры
Михаил Олегович Ефремов родился 10 ноября 1963 г. в Москве в семье народных артистов. Его отец, Олег Ефремов, был известным советским актером, режиссером и одним из основателей театра «Современник» (в 1956–1970 гг. – его художественный руководитель). Мать Ефремова, Алла Покровская, также работала актрисой. Дед, Борис Покровский, был известным оперным режиссером.
Впервые Михаил Ефремов вышел на сцену еще будучи школьником, сыграв небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!» на сцене МХАТа. Его кинодебют состоялся в 1976 г. в трехсерийной телевизионной драме «Дни хирурга Мишкина» Вадима Зобина. В 1978 г. он исполнил главную роль в детском фильме «Когда я стану великаном», снятом Инной Туманян, после чего получил первое признание как актер.
В 1981 г., получив аттестат, поступил в Школу-студию МХАТ. Однако после первого курса был призван в армию, где два года служил в войсках ПВО. «И хорошо, что забрали, иначе я бы плохо кончил. Мог спокойно в тюрьму загреметь: и за то, что валютой торговал немножко, и просто за хулиганство», – признавался Ефремов в интервью GQ. Вернувшись из армии, продолжил обучение. В 1987 г. окончил курс заслуженного артиста РСФСР Владимира Богомолова.
Работа в театре
В 1987 г. при театре «Современник» Ефремов основал и возглавил студию для молодых артистов «Современник–2», просуществовавшую до 1991 г. В состав труппы вошли дети известных актеров, среди которых были Никита Высоцкий, Вячеслав Невинный-младший и Мария Евстигнеева (Селянская). Они поставили такие спектакли, как «Пощечина» по мотивам произведений Юрия Олеши, «Седьмой подвиг Геракла» по пьесе Михаила Рощина, «Тень» по сказке Евгения Шварца.
С 1991 по 1999 г. играл в МХТ им. Чехова, где его отец занимал должность художественного руководителя (1987–2000). В этот период Михаил Ефремов принял участие в постановках по произведениям классиков: «Чайка» Антона Чехова, «Амадей» Питера Шеффера, «Горе от ума» Александра Грибоедова и «Борис Годунов» Александра Пушкина. Кроме того, он сам ставил спектакли в этом театре: «Урок женам» и «Урок мужьям» по Мольеру, а также «Злодейка, или Крик дельфина» по пьесе Ивана Охлобыстина.
Регулярно выступал как приглашенный артист в спектаклях театра «Современник», в числе которых «Три сестры» по мотивам пьесы Антона Чехова (2008), «Анархия» по произведению Майка Пэкера «Дисфункционалы» (2012), «Амстердам» по комедии Александра Галина (2017).
В 2008 г. Михаил Ефремов на сцене «Современника» поставил спектакль «Шарманка» по Андрею Платонову, а в 2019 г. – «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина.
Съемки в кино и телевизионные проекты
В 2000-х Ефремов сосредоточился на кинокарьере. Среди его наиболее ярких работ можно выделить сериалы «Граница. Таежный роман» (2000), «Диверсант» (2004) и «Оттепель» (2013), а также детектив «Статский советник» (2005) Филиппа Янковского, драму «12» (2007) Никиты Михалкова, комедию «День выборов» (2007) Олега Фомина, экранизацию романа Виктора Пелевина «Generation П» (2011), снятую Виктором Гинзбургом. 2007 г. стал особенно плодотворным для актера: он отметился в 16 проектах.
Среди последних работ Ефремова – короткометражка «Процесс» (2020), где он сыграл адвоката, и киносказка «Конек-горбунок» (2021), в которой актер исполнил роль царя.
В общей сложности он снялся в более чем 150 фильмах и сериалах.
С марта 2006 г. актер был постоянным членом жюри КВН. В 2009–2014 гг. вел программу «Жди меня» на «Первом канале». С февраля 2011 г. на телеканале «Дождь» выходил еженедельный проект Андрея Васильева, в котором Михаил Ефремов читали стихи, написанные Дмитрием Быковым
Общественная позиция и скандалы
В 2014 г. Михаил Ефремов не поддержал присоединение Крыма к России, а в 2018 г. он предложил отдать Крымский мост Украине для улучшения взаимоотношений между странами.
Ефремов не раз оказывался в центре скандалов. Так, например, в 2016 г. он устроил дебош на фестивале «Кинотавр» в Сочи, в 2018 г. во время гастролей театра «Современник» опоздал к началу спектакля, после чего вступил в перепалку с одним из зрителей, нецензурно выражаясь прямо на сцене. В 2019 г. через громкоговоритель пытался разогнать в Москве ОМОН. «Я пьяный просто», – тогда напрямую ответил полицейским актер.
Авария и уголовное дело
8 июня 2020 г. Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы у дома № 3 на Смоленской площади. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился 57-летний водитель-экспедитор одного из столичных магазинов Сергей Захаров. Чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля, спасателям пришлось разрезать кузов. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с открытым переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, где пострадавший умер от полученных повреждений. Медицинское освидетельствование состояния Ефремова показало, что актер находился за рулем в опьянении сильной степени. В крови у него нашли 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле. Также в его анализах и в салоне автомобиля нашли следы наркотиков (каннабиноидов и кокаина).
После аварии виновника ДТП допросили в качестве подозреваемого и отпустили под подписку о невыезде, затем «в связи с изменившимся обстоятельствами» следователь УВД по ЦАО Москвы инкриминировал Ефремову более тяжкое преступление – п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее смерть пострадавшего).
9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Через три дня актер записал видеообращение, которое было опубликовано на YouTube-канале «Гражданин поэт». В ролике он попросил прощения у семьи погибшего, отметив, что «непростительно садиться по пьянке за руль». Однако родственники Сергея Захарова не приняли извинений, посчитав запоздалыми, а также отказались от денежной компенсации. По данным ТАСС, артист прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. В ходе следствия Ефремов начал отрицать вину. Однако в последнем слове он заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном.
8 сентября 2020 г. Пресненский суд признал актера виновным и приговорил его к 8 годам колонии общего режима, а также штрафу в 800 000 руб. Обвинение запрашивало наказание в виде 11 лет лишения свободы. 22 октября 2020 г. Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию Ефремова, сократил срок до 7,5 года. С ноября 2020 г. он отбывает срок в колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области.
В январе 2023 г. Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой заменить оставшуюся часть тюремного срока на принудительные работы, однако в феврале отозвал ее. 25 февраля 2025 г. актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение.
Награды и звания
Является заслуженным артистом России (1995). За участие в сериале «Граница. Таежный роман» награжден Государственной премией РФ (2001). Дважды – в 2002 и 2016 гг. – был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана: в телесериале «Граница. Таежный роман» и фильме «Про любовь». В 2008 г. получил «Золотого орла» как лучший актер за драму «12», а в 2017 г. взял статуэтку ТЭФИ за работу в ситкоме «Пьяная фирма».
Личная жизнь
С 2005 г. актер состоит в пятом браке, его нынешняя жена – звукорежиссер Софья Кругликова (1971). У пары две дочери и один сын. Помимо них у Ефремова есть еще трое детей.