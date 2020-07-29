Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявлял о невиновности Ефремова. Комментируя прежнее намерение Ефремова возместить ущерб родственникам погибшего, адвокат сказал, что тот имел в виду «готов платить», так как в ДТП участвовала машина Ефремова. Подробнее пояснять позицию Ефремова Пашаев отказался, сказав, что это «преждевременно». Позднее адвокат уточнил «РИА Новости», что Ефремов как верующий человек хотел помочь потерпевшим, «но это не значит, что он в чем-либо виноват».