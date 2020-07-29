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Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП

Артем Гирш

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, отказался признать вину, что зафиксировано в материалах уголовного дела, рассказал ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», – сказал адвокат. Сам Ефремов перед судом отказался отвечать на вопросы журналистов, признает ли он вину.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявлял о невиновности Ефремова. Комментируя прежнее намерение Ефремова возместить ущерб родственникам погибшего, адвокат сказал, что тот имел в виду «готов платить», так как в ДТП участвовала машина Ефремова. Подробнее пояснять позицию Ефремова Пашаев отказался, сказав, что это «преждевременно». Позднее адвокат уточнил «РИА Новости», что Ефремов как верующий человек хотел помочь потерпевшим, «но это не значит, что он в чем-либо виноват».

Ранее по теме: Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных