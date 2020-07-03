Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

В отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения и со смертельным исходом. Во время заседания, на котором оглашалась мера пресечения, Ефремов кивнул головой на вопрос журналистов о признании вины. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, также ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, пользоваться интернетом и связью по обстоятельствам дела.