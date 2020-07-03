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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Он предложил деньги семье погибшего «как верующий человек», добавил представитель
Юрий Литвиненко Артем Гирш
Сергей Фадеичев / ТАСС

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».

Комментируя прежнее намерение Ефремова возместить ущерб родственникам погибшего, адвокат сказал, что тот имел в виду «готов платить», так как в ДТП участвовала машина Ефремова. Подробнее пояснять позицию Ефремова Пашаев отказался, сказав, что это «преждевременно». Позднее адвокат уточнил «РИА Новости», что Ефремов как верующий человек хотел помочь потерпевшим, «но это не значит, что он в чем-либо виноват».

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело. Он признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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В отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения и со смертельным исходом. Во время заседания, на котором оглашалась мера пресечения, Ефремов кивнул головой на вопрос журналистов о признании вины. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, также ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, пользоваться интернетом и связью по обстоятельствам дела.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Артист подчеркнул, что готов честно понести наказание, назвав произошедшее «непростительным». Адвокат актера также говорил, что Ефремов готов любым способом поддержать детей Захарова, в том числе усыновить их, писал ТАСС. Представитель семьи Захарова заявлял, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных