МВД опровергло информацию о пассажирах в машине Ефремова в момент ДТП
Полиция опровергла информацию, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы был в машине не один. По данным ведомства, эту информацию ранее размещали «некоторые СМИ».
«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», – говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Актер находится под домашним арестом.
Ефремов признал вину. По решению суда он находится под подпиской о невыезде. В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи – до 12 лет колонии.