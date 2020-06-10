МВД опровергло информацию о пассажирах в машине Ефремова в момент ДТП

Ефремов признал вину. По решению суда он находится под подпиской о невыезде. В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи – до 12 лет колонии.