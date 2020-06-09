Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца

ДТП с участием Ефремова случилось в районе 23.00 мск 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Водитель Lada был госпитализирован с травмами и позднее скончался. В ночь на 9 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде, днем его отвезли на допрос и задержали. Допросить Ефремова ранее не получалось из-за того, что тот был пьян, уточнял источник ТАСС. РБК, ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что в крови актера обнаружили следы наркотиков.