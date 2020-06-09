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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы
Юрий Литвиненко Анастасия Корня
Пресс служба Таганского суда

Таганский районный суд избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову, задержанному после смертельного ДТП в центре Москвы. Он отправлен под домашний арест до 9 августа, сообщили в пресс-службе суда. Ефремову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также пользоваться интернетом и связью по обстоятельствам дела. Телефоном Ефремову можно пользоваться только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.

Ефремова обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения и со смертельным исходом, сообщили ранее в суде. Статья Уголовного кодекса, по которой предъявили обвинение Ефремову, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следователь ходатайствовал о домашнем аресте. Он обосновал это тем, что ранее Ефремова не нашли по адресу, указанному в подписке о невыезде, сообщали «РИА Новости».

/пресс-служба Таганского районного суда

На вопрос журналистов Ефремову о том, признает ли тот вину, актер покивал головой, передавал «Интерфакс». При этом сторона защиты настаивала, что основания для домашнего ареста отсутствуют, и обращала внимание на государственные награды и несовершеннолетних детей Ефремова, сообщал телеканал «Дождь». В начале заседания Ефремов заявил, что «согласен на домашний арест» (цитата по «РИА Новости»). Позднее РБК сообщил, что, когда судья задала вопрос об обоснованности домашнего ареста, Ефремов сказал: «Не согласен».

ДТП с участием Ефремова случилось в районе 23.00 мск 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Водитель Lada был госпитализирован с травмами и позднее скончался. В ночь на 9 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде, днем его отвезли на допрос и задержали. Допросить Ефремова ранее не получалось из-за того, что тот был пьян, уточнял источник ТАСС. РБК, ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что в крови актера обнаружили следы наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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