СМИ: в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков

В крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков, сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У него взяли анализ крови на наличие наркотиков, уточняет источник «Интерфакса». В крови Ефремова, по сообщению «РИА Новости», обнаружены следы кокаина и марихуаны.