СМИ: в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков
ДТП с участием Ефремова произошло поздним вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, водитель последнего скончался после госпитализации. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение Ефремова, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
После аварии Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде, днем 9 июня его увезли на допрос, сообщило «РИА Новости». Позднее ТАСС подтвердил, что актера допрашивают, источник агентства уточняет, что провести опрос раньше было невозможно из-за опьянения Ефремова.