«Современник» призвал не впадать в крайности в деле Михаила Ефремова

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошла авария. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона позже умер в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело. Он признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.