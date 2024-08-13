Певица Долина заявила, что стала жертвой мошенников с Украины

В апреле министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество мошеннических преступлений в России, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких, растет из-за действий находящихся на Украине злоумышленников. По его словам, есть масса подтверждений того, что заказчики дистанционных правонарушений находятся на территории соседней страны, где для этого существует «целый колл-центр».