Певица Долина заявила, что стала жертвой мошенников с Украины
Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. Об этом артистка заявила в видеообращении, которое опубликовано в ее Telegram-канале.
«Я стала жертвой мошенников. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», – сказала Долина.
В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными».
Предварительным следствием установлено, добавила певица, что мошенники находятся на территории Украины.
В апреле министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество мошеннических преступлений в России, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких, растет из-за действий находящихся на Украине злоумышленников. По его словам, есть масса подтверждений того, что заказчики дистанционных правонарушений находятся на территории соседней страны, где для этого существует «целый колл-центр».