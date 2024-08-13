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Певица Долина заявила, что стала жертвой мошенников с Украины

Ведомости

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. Об этом артистка заявила в видеообращении, которое опубликовано в ее Telegram-канале.

«Я стала жертвой мошенников. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», – сказала Долина.

В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными».

Предварительным следствием установлено, добавила певица, что мошенники находятся на территории Украины.

В апреле министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество мошеннических преступлений в России, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких, растет из-за действий находящихся на Украине злоумышленников. По его словам, есть масса подтверждений того, что заказчики дистанционных правонарушений находятся на территории соседней страны, где для этого существует «целый колл-центр».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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