Минюст предлагает сократить сроки включения материалов в список экстремистских

Сокращение сроков подготовки распоряжения никак не скажется на текущем положении дел, считает адвокат Дмитрий Захватов. Инициатива Минюста может быть связана с введением режима контртеррористической операции, предположил в беседе с «Ведомостями» адвокат Александр Бурчук. Изменение сроков упомянутых процедур позволит оптимизировать работу Минюста, сократив тем самым время в том числе и для исключения из списка экстремистских материалов, обратил внимание политюрист Антон Рудаков. Не исключено, что это сделано в интересах общественности, которая может потребовать как можно скорее убрать какой-нибудь материал из соответствующего списка, добавил он.