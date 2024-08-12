Минюст предлагает сократить сроки включения материалов в список экстремистских

Минюст предлагает сократить сроки включения материалов в список экстремистскихКурировать этот вопрос будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния
Сроки подготовки проекта распоряжения Минюста о включении (исключении) информации в список экстремистских материалов сократят с 15 до 9 дней, а сроки непосредственного внесения в список таких материалов – с 30 до 10 дней. Это следует из подготовленного ведомством проекта приказа. Необходимость поправки объясняется оптимизацией порядка ведения федерального списка экстремистских материалов, уточняется в пояснительной записке.
Также министерство предлагает назначить подразделением, ответственным за формирование и ведение списка, департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния (сейчас – департамент по делам некоммерческих организаций). За обеспечение доступа к сведениям, содержащимся в федеральном списке, будет отвечать департамент законопроектной работы и коммуникаций (раньше – департамент организации и контроля). Контроль за исполнением возлагается на замминистра Олега Свириденко.
«Ведомости» направили запрос в Минюст с просьбой пояснить, для чего потребовались такие изменения.
Материалы признаются экстремистскими верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, следует из ст. 13 закона о противодействии экстремистской деятельности. Сам же список формируется на основании поступающих в Минюст копий вступивших в силу решений судов о признании материалов экстремистскими, говорится на сайте министерства. Экстремистские материалы – это документы или информация, посредством которой призывают к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающая или оправдывающая необходимость осуществления такой деятельности.
Сокращение сроков подготовки распоряжения никак не скажется на текущем положении дел, считает адвокат Дмитрий Захватов. Инициатива Минюста может быть связана с введением режима контртеррористической операции, предположил в беседе с «Ведомостями» адвокат Александр Бурчук. Изменение сроков упомянутых процедур позволит оптимизировать работу Минюста, сократив тем самым время в том числе и для исключения из списка экстремистских материалов, обратил внимание политюрист Антон Рудаков. Не исключено, что это сделано в интересах общественности, которая может потребовать как можно скорее убрать какой-нибудь материал из соответствующего списка, добавил он.
Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния был создан в апреле 2022 г., изначально в перечне его полномочий не значилось ведение списка экстремистских материалов, напомнил «Ведомостям» политюрист Олег Захаров. Тогда департамент курировал вопросы контроля за деятельностью иноагентов, занимался мониторингом организаций и лиц, находящихся под иностранным влиянием, и обеспечивал права и свободы граждан, следует из указа того же года.
Но в 2023 г. в положении об этом департаменте появился пункт о том, что в вопросы его ведения входит включение и исключение материалов из списка экстремистских. «Уже как минимум год списком экстремистских материалов занимается именно этот департамент, это оформление уже сложившейся раскадровки полномочий внутри министерства», – пояснил Захаров.