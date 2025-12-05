Эффект Долиной: как россияне обсуждают дело певицы в социальных сетях

Эффект Долиной: как россияне обсуждают дело певицы в социальных сетяхЧаще всего мнение выражают жители городов-миллионников старше 40 лет
С началом обсуждения ситуации вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках россияне проявляли недоверие к рынку вторичного жилья и «отменяли» саму артистку. История переросла из локального спора в медиакризис с бойкотами и появлением устойчивого термина «эффект Долиной», пришло к выводу агентство управления репутацией «Сидорин Лаб». Оно проанализировало динамику публикаций по теме, ключевые триггеры, демографию и охваты. Результаты исследования есть у «Ведомостей».
За исследуемый период с 1 ноября по 3 декабря было опубликовано свыше 1,1 млн сообщений по теме, из них – 458 000 постов с упоминанием скандала, 531 000 комментариев к постам, 132 000 репостов и 54 000 публикаций в СМИ. Охват публикаций превысил 506 млн пользователей, вовлеченность составила 50,8 млн лайков, репостов и комментариев, а количество просмотров – более 1,8 млрд.
В общей сложности в теме зафиксировано 59% негативных, 4,4% позитивных и 36,5% нейтральных сообщений. В позитивных сообщениях пользователи отмечали профессиональные способности певицы и любовь к ее творчеству. Чаще всего пользователи публиковали информацию и оставляли свое мнение в Telegram (27%), «ВКонтакте» (24%) и «Дзене» (13%).
Мнение выражали чаще женщины, чем мужчины (53,5% против 46,5%), а средний возраст авторов – свыше 40 лет. Чаще других тему обсуждали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Пик упоминаний по теме пришелся на 2 декабря – их было более 121 000.
Как появилась «схема Долиной»
4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер. В решении суда отмечалось, договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел. Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении квартиры народной артистке и оставил право собственности за ней. 3 декабря Верховный суд РФ истребовал дело о возврате квартиры Долиной. Рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы к Лурье назначено на 16 декабря.
Специалисты «Сидорин Лаб» выделили несколько триггерных тем в контексте обсуждения квартиры певицы.
Первая – запуск феномена «эффект Долиной» как символа схемы, когда продавец после сделки оспаривает ее через суд, ссылаясь на воздействие мошенников. Эта тема собрала более 46 500 сообщений и 139 млн просмотров. Вовлеченность составила 3,4 млн лайков, репостов и комментариев.
Вторая тема – «отмена» Долиной. Сети общепита и рестораны публично объявляют, что больше не обслуживают певицу или убирают ее из афиш и рекламных объявлений. По этой теме опубликовано более 44 000 сообщений с 184 млн просмотров и вовлеченностью 4,6 млн лайков, репостов и комментариев.
Третья тема – недоверие к рынку вторичного жилья. Люди отказываются от сделок без дополнительных проверок, требуют расширенных гарантий. Госдума формирует рабочую группу и приглашает Долину на заседание 17 декабря для обсуждения мер по защите добросовестных покупателей. По этой теме было опубликовано свыше 23 600 сообщений с 64 млн просмотров и вовлеченностью 1,8 млн лайков, репостов и комментариев.
Крупномасштабное обсуждение дела Ларисы Долиной подчеркивает, что общество становится более чутким к вопросам социальной справедливости, считает руководитель пресс-службы аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева. По ее словам, ключевой фактор активного обсуждения феномена в сети среди людей – поиск знаний и фактов, которых нет в традиционных медиа. «Важно и желание выразить личный протест против того, что воспринимается как несправедливые привилегии», – поясняет Ширяева. Тенденция показывает: темы социальной справедливости будут оставаться в центре внимания новых медиа и общественного дискурса, превращаясь в устойчивый элемент политико-социальной повестки, подытожила эксперт.
Стандартные PR-методы вроде «извинительного интервью» в кейсе Долиной не сработают, считает генеральный директор «Сидорин Лаб» Дарья Свистунова. По ее мнению, нужна работа с последствиями, а не с повесткой, а самый мощный, хотя и сложный, шаг – публично и окончательно урегулировать ситуацию с пострадавшей стороной. Свистунова добавила, что Долина также может публично поддержать системные изменения: участвовать (не как обвиняемая, а как заинтересованная сторона) в рабочих группах Госдумы, профинансировать или стать лицом кампании по правовой грамотности для покупателей жилья, провести благотворительный концерт в поддержку семей, которые попали в подобную ситуацию.