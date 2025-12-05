Эффект Долиной: как россияне обсуждают дело певицы в социальных сетях

В августе 2024 г. Долина в своем Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей, а на ее квартиру был наложен арест. Долину, как установили правоохранители, обманули мошенники, убедив «фиктивно», под их контролем, продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры.

4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер. В решении суда отмечалось, договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел. Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении квартиры народной артистке и оставил право собственности за ней. 3 декабря Верховный суд РФ истребовал дело о возврате квартиры Долиной. Рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы к Лурье назначено на 16 декабря.