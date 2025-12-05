Газета
Лариса Долина пообещала вернуть Полине Лурье деньги за покупку квартиры

Ведомости

Народная артистка РФ Лариса Долина вернет в полном объеме средства, которые потеряла покупательница ее квартиры Полина Лурье. Об этом певица заявила в эфире программы «Пусть говорят».

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение», - сказала Долина.

По словам Долиной, у нее сейчас нет такой суммы, но деньги она вернет в полном объеме.

Эффект Долиной: как россияне обсуждают дело певицы в социальных сетях

Общество

5 декабря Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Долиной, поскольку условия сделки ее не устроили. По словам покупательницы квартиры, певица предлагала ей вернуть 112 млн руб., уплаченные за квартиру, в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. Суд также привлек к делу в качестве заинтересованных лиц дочь артистки Ангелину Долину и внучку.

В августе певица стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, ее убедили «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».

Читайте также:Что в схеме Ларисы Долиной возмущает россиян больше всего
