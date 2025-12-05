Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения с певицей
Покупательница квартиры народной артистки Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение, поскольку предложенные условия ее не устроили. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
По ее словам, артистка предложила вернуть 112 млн руб., уплаченные за квартиру, в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции. «Моя доверительница на условия Долиной не согласна», – уточнила Свириденко, добавив, что инициатива о мировом соглашении поступила уже после обращения Лурье в Верховный суд.
До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. По данным картотеки суда, суд также привлек к делу в качестве заинтересованных лиц дочь артистки Ангелину Долину и внучку.
Спор вокруг квартиры в Хамовниках возник после того, как Долина в августе 2024 г. сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, ее убедили «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».
4 ноября суд установил, что действия артистки при заключении сделки были неосознанными, а 27 ноября оставил квартиру за Долиной, отклонив жалобу покупательницы недвижимости. Защита Лурье заявляла, что намерена оспорить выводы нижестоящих инстанций, считая, что риски мошенничества не должны перекладываться на добросовестного покупателя.
5 декабря сообщалось, что исследование центра «Робовокс» и компании «ОнИн» показало, что 93,8% россиян считают: в спорной ситуации жилье должно оставаться у добросовестного покупателя. Социологи отмечают, что такая позиция не зависит от пола, возраста или региона респондентов и отражает базовое представление о справедливости.