Суд обязал дропперов по делу Долиной выплатить певице почти 49 млн рублей
Суд Йошкар-Олы взыскал с девятерых дропперов, использованных мошенниками в афере с деньгами певицы Ларисы Долиной, почти 49 млн руб. в пользу артистки. Решение принято по иску о неосновательном обогащении, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно решению суда, с Д. Леонтьева должны взыскать 5 млн руб., с А. Основы – 13,5 млн руб., с В. Южаниной – 13 млн руб., с В. Кондукторова – 4 млн руб., с Н. Миловатского – 4,1 млн руб., с М. Быстровой – 7,5 млн руб., с Д. Кольцова – 7 млн руб., с Р. Горячева – 3 млн руб., с О. Герцена – 4 млн руб. Общая сумма взысканий составила 48,95 млн руб.
Как установил суд, в апреле Долина по указанию мошенников перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей. Все ответчики проживают в Йошкар-Оле, при этом организаторы преступной схемы действовали с территории Украины. В ряде случаев банковские счета открывались за день до поступления средств.
В августе 2024 г. Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.