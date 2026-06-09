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В суд поступил иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам

Ведомости

В Лефортовский районный суд Москвы поступило исковое заявление певицы Ларисы Долиной в отношении мошенников, которые обманули ее летом 2024 г., сообщает Telegram-канал пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Иск поступил 8 июня и касается возмещения причиненного вреда. Ответчиками по делу выступают Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

Отмечается также, что Балашихинский городской суд Московской области признал право Долиной на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176,14 млн руб. Решение было принято еще 28 ноября 2025 г.

В апреле стало известно, что мошенники, которые похитили средства в рамках дела Долиной, использовали в своих схемах криптовалюту и криптокошельки. Тогда Цырульникова дала показания о том, что забирала у потерпевших посылки и доставляла их в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники пересчитывали деньги из посылок и зачисляли их на криптокошельки.

Разбирательство идет с августа 2024 г., когда певица сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации. Лурье оспорила эти решения.

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