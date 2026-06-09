В суд поступил иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам

В апреле стало известно, что мошенники, которые похитили средства в рамках дела Долиной, использовали в своих схемах криптовалюту и криптокошельки. Тогда Цырульникова дала показания о том, что забирала у потерпевших посылки и доставляла их в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники пересчитывали деньги из посылок и зачисляли их на криптокошельки.