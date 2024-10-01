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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Водителей предлагается штрафовать на суммы от 3000 до 5000 руб. За повторное правонарушение им будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

«Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», – пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин также напомнил, что норма об опасном вождении была введена в ПДД еще в 2016 г., но до сих пор соответствующего наказания за поведение на дорогах, угрожающее жизни как самого водителя, так и других участников движения, не было.

23 сентября инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. В мае этого года правительство поддержало проект при условии его доработки. В частности, в законопроекте отсутствовали положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГАИ по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой ч. 1 ст. 12.38 КоАП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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