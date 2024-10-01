Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение
Государственная дума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.
Водителей предлагается штрафовать на суммы от 3000 до 5000 руб. За повторное правонарушение им будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
«Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», – пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин также напомнил, что норма об опасном вождении была введена в ПДД еще в 2016 г., но до сих пор соответствующего наказания за поведение на дорогах, угрожающее жизни как самого водителя, так и других участников движения, не было.
23 сентября инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. В мае этого года правительство поддержало проект при условии его доработки. В частности, в законопроекте отсутствовали положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГАИ по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой ч. 1 ст. 12.38 КоАП.