VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление
В рамках направления разработчик развивает решения для внедрения искусственного интеллекта у заказчиков. Среди ключевых задач – создание корпоративной ИИ-платформы и усиление ИИ-функциональности продуктов VK Tech, в частности с использованием разработок VK.
3 апреля «Ведомости» со ссылкой на опрос VK Tech и агентства MARC писали, что в ближайшие два года 74% компаний намерены инвестировать в решения на основе ИИ, а 71% – увеличить бюджеты дата-офисов уже в 2026 г.
62% компаний собираются вкладываться в ИИ-агенты, 53% – в машинное обучение, 51% – в технологии генеративного ИИ и LLM. Главные запросы у владельцев в том, чтобы ИИ-агент работал быстро и безопасно, хранилища были отказоустойчивы, существовали единые дата-платформы и инструменты управления качеством. Внедрение ИИ/LLM-решений назвали ключевой задачей для дата-офиса 45% компаний, 40% – фокусируются на модернизации дата-инфраструктуры, 39% – на повышении качества и защищенности данных.