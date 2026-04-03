В ИИ-решения планируют инвестировать 74% компаний
В ближайшие два года 74% компаний планируют инвестировать в решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), а 71% – увеличить бюджеты дата-офисов уже в 2026 г. Такие данные получили VK Tech и агентство MARC в результате онлайн-опроса 154 компаний крупного бизнеса из различных отраслей.
В ближайшие два года 62% компаний планируют вкладываться в ИИ-агенты, 53% – в машинное обучение, 51% – в технологии генеративного ИИ и LLM. Главные запросы у владельцев в том, чтобы ИИ-агент работал быстро и безопасно, хранилища были отказоустойчивы, существовали единые дата-платформы и инструменты управления качеством.
Внедрение ИИ/LLM-решений называют ключевой задачей для дата-офиса 45% компаний, 40% – фокусируются на модернизации дата-инфраструктуры, еще 39% – на повышении качества и защищенности данных.
Сценарии применения ИИ подтверждают инфраструктурный фокус. Бизнес использует его для повышения операционной эффективности (51%), аналитики и BI (44%), маркетинга и персонализации (39%). При этом главный вызов для компаний в том, чтобы данные были в безопасности (45%), за ним идет контроль качества (34%) и рост требований к технологическому стеку (32%). В такой ситуации инвестиции в инфраструктуру становятся обязательными для реализации ИИ-потенциала, говорится в исследовании.
Эксперты консалтинговой компании Axenix и Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ им. М.В. Ломоносова в своем исследовании получили данные, согласно которым расходы малого бизнеса на внедрение агентов искусственного интеллекта (ИИ) за последние три года достигли 5–15 млн руб. Расходы среднего бизнеса составили от 30 млн до 60 млн руб., крупного – 200–300 млн руб., корпораций – превысили 950 млн руб.